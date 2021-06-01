ФСБ сообщила замглавы Меджлиса крымских татар о подозрении в диверсии

В ФСБ России сообщили задержанному ранее замглавы меджлиса крымских татар Нариману Джелялову, что его подозревают в диверсии в рамках дела о повреждении газопровода под Симферополем. Об этом адвокат Джелялова Эмине Авамилева рассказала в воскресенье, 5 сентября, в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Председатель меджлиса крымских татар, бывший депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров также указал в соцсети Facebook о том, что российские власти сообщили его заму Нариману Джелялову о подозрениях в диверсии.

Дело о повреждении газопровода под Симферополем

23 августа российские СМИ написали со ссылкой на управление МВД России в аннексированном у Украины Крыму о повреждении неизвестными газопровода в районе села Перевальное под Симферополем. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

3 и 4 сентября дома у пятерых крымских татар, в том числе заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова, прошли обыски в рамках дела о повреждении газопровода. После этого всех пятерых задержали.

Чтобы узнать об их судьбе, родственники задержанных, адвокаты и активисты, всего около 50 человек, 4 сентября пришли к заданию ФСБ в Симферополе - и также были задержаны.

Пыточные условия

Как рассказала Эмине Авамилева, ее подзащитный содержится в пыточных условиях. По словам адвоката, с 10 часов утра 4 сентября Джелялова содержали в наручниках с мешком на голове, не давая ему ни есть, ни пить. Несмотря на его просьбы предоставить ему адвоката, в частности связаться с Авамилевой, ее оповестили только утром 5 сентября.

Нариман Джелялов свою вину не признает. Ожидается, что 6 сентября следствие направит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

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