В Симферополе задержаны более 40 крымских татар

Люди пришли к зданию ФСБ узнать о судьбе пятерых крымских татар, задержанных накануне по делу о повреждении газопровода.
Флаг крымских татар у посольства РФ в Киеве (фото из архива)
В Симферополе у здания ФСБ были задержаны более 40 крымских татар. В их числе - корреспонденты интернет-издания "Грани.ру" и портала "Крымская солидарность" Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов, сообщается в субботу, 4 сентября, на странице движения "Крымская солидарность" в соцсети Facebook. Люди пришли к зданию ФСБ, чтобы выяснить нахождение пятерых человек, задержанных ранее по делу о повреждении газопровода в районе села Перевальное под Симферополем.
Как пишет онлайн-издание The Insider, после того как группа активистов, адвокатов и родственников задержанных накануне татар собралась у здания ФСБ, туда подогнали пустой автобус. Полицейские призвали людей разойтись, сославшись на карантинные меры. Однако собравшиеся отказались расходиться и вместо этого отошли друг от друга на расстояние в 1,5 метра для соблюдения социальной дистанции. Вскоре начались задержания.
Дело о повреждении газопровода под Симферополем
О повреждении неизвестными газопровода вблизи села Перевальное российские СМИ сообщили 23 августа со ссылкой на управление МВД России в Крыму.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Ранее, 16 августа, российское государственное информагентство ТАСС сообщило со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Крыму, что в Симферополе в квартире на первом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа, после чего были госпитализированы два человека.
3 и 4 сентября дома у пятерых крымских татар, в том числе заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, прошли обыски в связи с делом о повреждении газопровода. После этого всех пятерых задержали.
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Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани
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Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани
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Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани
Минные поля вместо кукурузных
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Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани
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Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани
Загрязнение воздуха и химические отравления
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Автор: Игорь Бурдыга
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