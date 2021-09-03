 В Симферополе задержаны более 40 крымских татар | Новости из Германии об Украине | DW | 04.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

В Симферополе задержаны более 40 крымских татар

Люди пришли к зданию ФСБ узнать о судьбе пятерых крымских татар, задержанных накануне по делу о повреждении газопровода.

Флаг крымских татар у посольства РФ в Киеве (фото из архива)

Флаг крымских татар у посольства РФ в Киеве (фото из архива)

В Симферополе у здания ФСБ были задержаны более 40 крымских татар. В их числе - корреспонденты интернет-издания "Грани.ру" и портала "Крымская солидарность" Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов, сообщается в субботу, 4 сентября, на странице движения "Крымская солидарность" в соцсети Facebook. Люди пришли к зданию ФСБ, чтобы выяснить нахождение пятерых человек, задержанных ранее по делу о повреждении газопровода в районе села Перевальное под Симферополем.

Как пишет онлайн-издание The Insider, после того как группа активистов, адвокатов и родственников задержанных накануне татар собралась у здания ФСБ, туда подогнали пустой автобус. Полицейские призвали людей разойтись, сославшись на карантинные меры. Однако собравшиеся отказались расходиться и вместо этого отошли друг от друга на расстояние в 1,5 метра для соблюдения социальной дистанции. Вскоре начались задержания.

Дело о повреждении газопровода под Симферополем

О повреждении неизвестными газопровода вблизи села Перевальное российские СМИ сообщили 23 августа со ссылкой на управление МВД России в Крыму.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Ранее, 16 августа, российское государственное информагентство ТАСС сообщило со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Крыму, что в Симферополе в квартире на первом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа, после чего были госпитализированы два человека.

3 и 4 сентября дома у пятерых крымских татар, в том числе заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, прошли обыски в связи с делом о повреждении газопровода. После этого всех пятерых задержали.

Смотрите также:

  • Блокпост на административной границе Крыма в Херсонской области

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Первые блокпосты

    Военнослужащие Госпогранслужбы Украины и десантных войск появились на трассах южной Херсонщины в конце февраля 2014 года - с начала беспорядков в Крыму. Опасаясь наступления российских войск с полуострова, они начали обустраивать здесь первые окопы и блокпосты.

  • Пункт пропуска в Крым - очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Российские пункты пропуска

    В конце апреля 2014 года погранвойска ФСБ России открыли на административной границе с Крымом собственные пункты пропуска на полуостров. Украинские власти назвали эти действия незаконными, однако вынуждены были обустраивать собственные блокпосты. На фото: очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск, 29 апреля 2014 года.

  • Строительство дамбы на пограничном участке Северо-Крымского канала, февраль 2015 года

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Перекрытый Северо-Крымский канал

    Одним из первых ответов украинских властей на аннексию Крыма было перекрытие Северо-Крымского канала - главного источника водоснабжения северной части полуострова. Формально украинское агентство водных ресурсов отказывается заключать соглашение с российскими структурами полуострова, так как не признает их юрисдикцию. На фото: строительство дамбы на пограничном участке канала, февраль 2015 года.

  • Пограничник на станции Вадим, май 2014 года

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Поезда в Крым больше не ходят

    Железнодорожное сообщение с Крымом было прекращено в декабре 2014 года - формально из соображений безопасности. На полуостров заходили две железнодорожные ветки: восточная - через станцию Новоалексеевка, до нее до сих пор ходят поезда из Киева, Харькова и Запорожья; и западная - через станцию "Вадим", она после перекрытия пришла в упадок. На фото: пограничник на станции "Вадим", май 2014 года.

  • Пожилая женщина с сумкой идет в направлении Крыма в районе административной границы

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Пеший переход в Крым

    С 2016 года проезд через административную границу в Крым разрешен только для частного автотранспорта. Большинство граждан пересекает ее пешком, преодолевая от одного до трех километров между украинским и российским пунктами пропуска.

  • Бетонные блоки на дороге, ведущей в Крым

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Блокада полуострова крымскотатарскими активистами

    В сентябре 2015 года крымскотатарские активисты начали так называемую "гражданскую блокаду" Крыма, перекрыв движение на трассах, ведущих на полуостров. Так они протестовали против сохранения торговых отношений между материком и аннексированным Крымом, а также против репрессий в отношении Меджлиса. Блокада закончилась в январе 2016 года после введения официального запрета на торговлю с Крымом.

  • Рабочие ремонтируют поврежденные линии электропередач, идущей в направлении Крыма

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Без электричества с материка

    Во время активной фазы блокады Крыма ее участники взорвали магистральные линии электропередач, идущие на полуостров от Каховской ГЭС. С тех пор электроснабжение полуострова со стороны материка прекращено. На фото: рабочие ремонтируют поврежденные линии, февраль 2016 года.

  • Штаб общественной организации Аскер у КПВВ Каланчак

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Общественный контроль

    После завершения блокады крымскотатарские активисты создали общественную организацию "Аскер", которая, по их словам, следит за работой пограничников и борется с коррупцией на таможне. На фото: штаб "Аскера" у КПВВ "Каланчак", лето 2016 года.

  • Знак, предупреждающих о наличии мин на этой территории

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Минные поля вместо кукурузных

    Близость административной границы кардинально изменила жизнь населения окрестных сел. Около пятой части сельскохозяйственных земель Мирненской объединенной общины оказались в зоне пограничного контроля: теперь на полях, где выращивали кукурузу и подсолнечник, заложены мины и установлены укрепления.

  • Завод Крымский титан

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    "Крымский титан"

    Завод "Крымский титан", принадлежащий олигарху Дмитрию Фирташу, расположен прямо на административной границе, но юридически зарегистрирован в крымском городе Армянск. Жителям херсонских сел, несмотря на проблемы с переходом административной границы, удавалось работать на предприятии до конца 2016 года.

  • Школьницы из херсонского села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Загрязнение воздуха и химические отравления

    В августе-сентябре 2018 года, вероятно, из-за выбросов с "Крымского титана", местные жители начали обращались в больницы с признаками химического отравления. Из Армянска и соседних херсонских сел эвакуировали детей. Расследование причин случившегося пока не завершено по обе стороны админграницы. На фото: школьницы из села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий.

    Автор: Игорь Бурдыга


Смотреть видео 26:01

Какое оружие Киев попросил у США, вступится ли НАТО за Украину и вернет ли Зеленский Крым и Донбасс? (17.05.2021)

Контекст

Крымская платформа: сможет ли Киев вернуть Крым после семи лет аннексии

Накануне Дня независимости Украины в Киеве пройдет первый саммит Крымской платформы. DW поговорила с немецкими политиками и экспертами о том, чего стоит ожидать от этой инициативы президента Зеленского.  

В Киеве открылась конференция "Крымской платформы"

В учредительной конференции "Крымской платформы" участвуют представители 46 стран и международных организаций, в том числе глава Евросовета Шарль Мишель. Целью новой инициативы Киева является деоккупация Крыма.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Курт Волкер: Путин не хочет успеха демократии в Украине(23.04.2021)  

Леонид Кравчук: война не закончится, пока Европа и США не заставят Россию уйти из Донбасса и Крыма (27.02.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Смертность и экспорт. Зачем Беларусь скрывает статистику  

Пять условий "Талибану". Что решил ЕС по Афганистану  

ООН готовится представить доклад о посадке самолета с Протасевичем в Минске  