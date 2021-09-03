В Симферополе задержаны более 40 крымских татар

В Симферополе у здания ФСБ были задержаны более 40 крымских татар. В их числе - корреспонденты интернет-издания "Грани.ру" и портала "Крымская солидарность" Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов, сообщается в субботу, 4 сентября, на странице движения "Крымская солидарность" в соцсети Facebook. Люди пришли к зданию ФСБ, чтобы выяснить нахождение пятерых человек, задержанных ранее по делу о повреждении газопровода в районе села Перевальное под Симферополем.

Как пишет онлайн-издание The Insider, после того как группа активистов, адвокатов и родственников задержанных накануне татар собралась у здания ФСБ, туда подогнали пустой автобус. Полицейские призвали людей разойтись, сославшись на карантинные меры. Однако собравшиеся отказались расходиться и вместо этого отошли друг от друга на расстояние в 1,5 метра для соблюдения социальной дистанции. Вскоре начались задержания.

Дело о повреждении газопровода под Симферополем

О повреждении неизвестными газопровода вблизи села Перевальное российские СМИ сообщили 23 августа со ссылкой на управление МВД России в Крыму.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Ранее, 16 августа, российское государственное информагентство ТАСС сообщило со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Крыму, что в Симферополе в квартире на первом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа, после чего были госпитализированы два человека.

3 и 4 сентября дома у пятерых крымских татар, в том числе заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, прошли обыски в связи с делом о повреждении газопровода. После этого всех пятерых задержали.

Смотрите также: