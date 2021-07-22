Крымская платформа: сможет ли Киев вернуть Крым после семи лет аннексии

Сможет ли Украина хотя бы когда-нибудь вернуть себе Крым? Шагом в этом направлении должно стать создание Крымской платформы, которая начнет работу в Киеве накануне тридцатой годовщины независимости страны. Официально провозглашенная цель инициативы - обсуждение путей деоккупации Крыма. Впервые о ней президент Украины Владимир Зеленский объявил еще в сентябре 2020 года во время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН.

Планируется, что международная платформа будет функционировать на четырех уровнях. По словам первого замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, которая отвечает за этот вопрос в правительстве, мероприятия пройдут на уровне глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран.

Создание международной платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму уже поддержали многие государства. В частности, министры иностранных дел стран "большой семерки". В совместном заявлении, посвященном седьмой годовщине аннексии полуострова, они одобрили создание платформы и единогласно осудили продолжающиеся действия России по подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Кто участвует в Крымской платформе

Президент Владимир Зеленский надеется, что на саммит в августе приедут представители около 30 стран. Перечень государств-участников пока не раскрывается. Однако, по словам Джапаровой, пока что страны, получившие приглашение, можно разделить на те, которые официальными нотами подтвердили свое участие, те, которые определяются, на каком уровне быть представленными, и те, которые еще не определились, примут ли вообще приглашение. Джапарова также добавила, что Германия и Франция относятся ко второй группе.

Крымскую платформу создают по инициативе президента Украины Владимира Зеленского

Эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд (Andreas Umland) убежден, что, кроме западных стран, которые "едины в своей позиции по Крыму", приглашение поучаствовать должны получить те страны, которые гарантировали безопасность Украине, подписав Будапештский меморандум. Кроме того, приглашение должен получить и Китай, который, так же как и Франция, предоставил Украине индивидуальные гарантии безопасности в специальной правительственной декларации.

"Самое интересное - привлечь не западные страны. Кроме Китая, особое значение имеет еще и Турция. Она не признает аннексию. Страна будет в каком-то виде участвовать в этой платформе, но насколько она во все это будет вкладываться - будет интересно (увидеть. - Ред.)", - добавляет эксперт.

"России надо выслать приглашение"

Важным игроком в обсуждении вопроса Крыма является Россия. Однако в Москве усилия Киева по возвращению полуострова называют "нелегитимными". По выражению Джапаровой, Россия пытается дискредитировать Крымскую платформу и минимизировать участие в ней других стран. Кремль дал понять, что возвращать Крым не собирается, поэтому намерен игнорировать инициативу Зеленского. В этом сходятся все опрошенные DW эксперты. Впрочем, добавляют они, официальное приглашение для участия в Крымской платформе необходимо всем отправить чисто по формальным причинам.

Сюзан Стюарт

"Я вообще не вижу возможности для участия России. Это абсолютно нереально. Но все равно было бы важно официально передать России приглашение. А потом вы (Украина. - Ред.) или получаете официальный отказ, или ничего не получаете. Но тогда можно сообщить об этом", - поясняет эксперт из берлинского Фонда "Наука и политика" Сюзан Стюарт (Susan Stewart).

По мнению Умланда, сам формат Крымской платформы не предусматривает участия России. "Женевский, "нормандский" формат, минские переговоры - там везде есть Россия. Это были форматы переговоров, а в случае Крымской платформы речь и не идет о переговорах. Россия туда и не приедет, это все-таки другой проект, там скорее будет идти речь о публикациях и конференциях. Но это будет все против России и против сегодняшнего российского руководства", - констатирует Умланд.

Возвращение полуострова Украине - лишь одна из целей

Немецкие эксперты в интервью DW целью платформы называют возвращение полуострова под контроль украинских властей. Впрочем, отмечают они, это может быть только долгосрочной целью. По мнению Стюарт, инициативе стоит сосредоточиться на промежуточных задачах, ведь предпосылок для достижения конечной еще нет. "За это время вы (Украина. - Ред.) можете сделать много для того, чтобы другие страны поняли, как действует Россия", - убеждена Стюарт.

Одна из проблем аннексированного Крыма - нехватка питьевой воды

"У Зеленского две цели. Одна заключается в том, чтобы Крым не исчез полностью с международного радара. Россия прилагает усилия, чтобы другие государства если официально и не признали Крым российским, то хотя бы неофициально молчали о том, что он оккупирован и приняли это де-факто. Цель Крымской платформы - чтобы такого не случилось", - пояснил в интервью DW старший научный сотрудник берлинского отделения Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель (Gustav Gressel).

По его мнению, возвращение Крыма под контроль Украины возможно лишь при условии смены власти в России. Но, продолжает он, и при преемниках Путина это не гарантировано, если сейчас не начать подробно документировать все нарушения прав человека и международного права, происходящие в Крыму. "В какой-то момент Россия, пожалуй, захочет вырваться из этой аферы после Владимира Путина. Тогда было бы хорошо, если бы Украина имела хорошую документацию относительно оккупационного режима и всех нарушений. Через тридцать, сорок лет это будет очень важно", - добавляет Грессель.

Что о платформе говорят в бундестаге

По мнению опрошенных DW депутатов бундестага, Крымская платформа является хорошей инициативой, которая поможет поддерживать международное внимание в отношении полуострова. В свою очередь, депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Даниэла Де Риддер (Daniela De Ridder) отмечает, что Россия обязательно должна сидеть за столом переговоров по Крыму.

"Мы постоянно должны продолжать диалог и с россиянами. Я знаю, что с украинской стороны есть большое нежелание этого, и в странах Балтии есть опасения. Но Россия - часть проблемы. Большой проблемой является также российская политика при Путине. Но если мы не будем вести диалог более интенсивно, мы не достигнем решения ", - убеждена Де Риддер. Впрочем, она считает, что платформа может быть полезной даже в случае, если Россия не будет участвовать, ведь другие "страны-участницы должны определиться с общей стратегией по Крыму".

Омид Нурипур

"Оккупация Крыма не воспринимается как норма, - сообщил в интервью DW депутат от партии "Союз 90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour). - Именно поэтому всегда необходимо внимание к этой ситуации и массовому нарушению международного права, которое допустила Россия. Эта платформа может стать очень полезной". Долгосрочной целью формата, по его мнению, должно быть восстановление территориальной целостности Украины.

Одобрительно оценивает инициативу и представитель фракции либеральной СвДП, эксперт по Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европе Рената Альт (Renata Alt). "Аннексия Крыма привела к массовой милитаризации Черноморского региона. И это также может иметь последствия для европейской безопасности в будущем. Крымская платформа позволит наблюдать за ситуацией", - подвела итог Альт.

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