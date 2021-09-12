Экс-зампреду Меджлиса крымских татар ужесточили обвинения

Бывшему заместителю председателя Меджлиса (исполнительного органа - Ред.) крымских татар Нариману Джелялову ужесточили обвинение по делу о повреждении газопровода под Симферополем. Адвокат политика Николай Полозов в субботу, 11 сентября, разместил в Facebook обращение подзащитного.
По словам Полозова, Джелялова изначально обвиняли "в пособничестве в совершении диверсии", однако в ходе следственных действий переквалифицировали статью на "полноценное участие" в ней.
Юрист уточнил, что после предъявления обвинений политика допросили. "Нариман Джелялов воспользовался правом обвиняемого не давать показания", - отметил адвокат. Он подчеркнул, что по делу экс-зампреда Меджлиса назначено 12 экспертиз, "некоторые из которых уже проведены".
Следствие запретило защитникам Джелялова разглашать ряд сведений
Кроме того, следствие запретило защитникам Джелялова разглашать следующие сведения: показания лиц, ставших известными в ходе следственных действий (за исключением слов самого фигуранта), а также выводы экспертных исследований и данные участников досудебного производства.
Джелялова содержат в двухместной камере
Полозов рассказал, что Наримана Джелялова содержат в следственном изоляторе Симферополя в двухместной камере с еще одним сокамерником. Состояние здоровья политика - удовлетворительное, настрой - позитивный, уверяет юрист. Он также приложил обращение подзащитного, в котором тот высказывает мнение, что преследование в отношении него доказывает "мстительный характер российской власти".
Президент Украины увязал задержание с работой "Крымской платформы"
Ранее, 5 сентября другой адвокат Джелялова - Эмине Авамилева - сообщила, что ее подзащитного подозревают в диверсии в рамках дела о повреждении газопровода под Симферополем. По ее утверждению, политик содержался в пыточных условиях - в наручниках с мешком на голове, без пищи и воды. Джелялов своей вины не признавал. Президент Украины Владимир Зеленский увязал задержание политика с началом работы "Крымской платформы".
Госдеп США призвал власти РФ освободить политика
В рамках дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества 3 и 4 сентября прошли обыски дома у пятерых крымских татар, всех их задержали. Чтобы узнать об их судьбе, родственники задержанных, адвокаты и активисты, - всего около 50 человек, - пришли 4 сентября к зданию Федеральной службы безопасности в Симферополе и также были задержаны.
Госдепартамент США обратился к властям России с призывом незамедлительно освободить Наримана Джелялова и еще по меньшей мере 45 крымских татар. "Это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер в отношении Меджлиса и его руководства, которые подверглись репрессиям за сопротивление попытке России аннексировать Крым", - заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. До этого власти в России сочли Меджлис крымских татар экстремистской организацией и запретили его деятельность в РФ.
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Автор: Игорь Бурдыга