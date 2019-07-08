 В Украине отключили созданный журналистами ″112 Украина″, NewsOne и ZIK телеканал | Новости из Германии об Украине | DW | 27.02.2021

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Украина

В Украине отключили созданный журналистами "112 Украина", NewsOne и ZIK телеканал

Телеканал "Перший незалежний", созданный журналистами трех закрытых телеканалов, отключен через час после начала вещания.

Здание телеканала 112 Украина

Власти Украины отключили телеканал "Перший незалежний", созданный журналистами закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. "Под давлением властей и правоохранительных органов телеканал "Перший незалежний" был отключен от вещания через час после начала эфира. Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения", - заявил телеканал на своей странице.

В заявлении указывается, что данные меры не соответствуют международно-правовым стандартам свободы слова и вещания."Власть обязана обеспечить украинцам их законное право на доступ к информации, вернуть возможность слышать правду о реальном состоянии вещей в Украине. В стране, которая стремится к европейским ценностям, необходимо сохранять право на свободу слова", - указал генеральный директор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Журналисты пообещали обжаловать отключение от эфира нового телеканала, созданного, по их словам, на законных основаниях. "Мы призываем власти прекратить расправу над неугодными СМИ и остановить машину принятия политически мотивированных решений в отношении журналистов", - отмечается далее.

Запрет трех телеканалов в Украине

В начале февраля Совет по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины ввел запрет на работу трех телеканалов, которые принадлежат депутату Верховной рады Тарасу Козаку. Фактическим их владельцем украинские СМИ считают пророссийского политика, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), одним из лидеров которой является Медвчедчук, инициирует процедуру импичмента президента Украины из-за этого запрета.

Позже президент Владимир Зеленский назвал решение "законным, логичным, оправданным и справедливым". Кроме того, оно "полностью поддержано США и Евросоюзом и странами "большой семерки", которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов", - заявил он в видеоблоге.

Зеленский указал, что запрет "112 Украина", NewsOne и ZIK введен с целью остановить ложь и фейки, в частности, о запрете в Украине произведений Михаила Булгакова и Бориса Акунина. "Тройка этих каналов содержала говорящие армии, которые очень профессионально обманывали и зомбировали", - отметил он. Украинский президент также пояснил, что записал видеообращение на русском языке, поскольку именно на нем украинцам "вливали в уши бесконечные потоки лжи". "Опровергать ложь на русском я буду правдой на русском. На языке, что, по мнению одной партии и одной страны, у нас сильно притесняют", - указал он далее.

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    Автор: Александра Елкина


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