Четверо крымских татар приговорены к колонии по делу "Хиз бут-Тахрир"

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительные приговоры в отношении четырех жителей аннексированного Россией Крыма по делу исламистской организации "Хизб ут-Тахрир". В пятницу, 29 октября, он приговорил крымских татар к длительным срокам в колонии строгого режима, признав их приверженцами запрещенной в России организации.

"Сейтумеру Сейтумерову дали 17 лет, Осману Сейтумерову - 14 лет, Рустему Сейтмеметова - 13 лет, 12 лет - Амету Сулейманову. У всех первые три года и шесть месяцев - в тюрьме", - сообщила "Интерфаксу" один из адвокатов обвиняемых Лиля Гемеджи.

Обвинение просило приговорить фигурантов дела к срокам от 13 до 20 лет, адвокаты настаивали на их оправдании. Свою вину обвиняемые не признали.

Украинский омбудсмен призвала мировое сообщество

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова назвала приговор незаконным. "Российские прокуроры добились незаконного заключения крымских татар за преступление, которое они не совершали. Поражает ничтожность и надуманность "доказательств", приведенных российским обвинением", - написала украинский омбудсмен в Facebook.

Она отметила, что предоставленные прокуратурой доказательства сводились к показаниям двух тайных свидетелей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, "которые постоянно путались в своих показаниях". Одновременно Денисова указала, что один из фигурантов данного дела Амет Сулейманов - имеет инвалидность и нуждается в регулярном медицинском уходе из-за серьезных проблем с сердцем. "Для него 12 лет колонии строгого режима равносильны смерти", - подчеркнула она.

Одновременно Денисова отметила, что данный приговор нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека. Она призвала представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипломатического корпуса оказать давление на Россию с целью "прекратить безосновательные задержания и судилища над незаконно заключенными гражданами Украины и вернуть их на Родину".

Дело "Хизб ут-Тахрир"

Братья Сейтумеровы, их дядя Рустем Сейтмеметов и Амет Сулейманов были задержаны в марте 2020 года в Крыму по обвинению в членстве в запрещенной в России организации. Военный окружной суд в Ростове-на-Дону уже неоднократно выносил аналогичные приговоры в отношении крымских татар. В частности, в сентябре 2020 года к срокам от 13 до 19 лет колонии строгого режима были приговорены семь человек. В ноябре 2019 года шесть крымчан получили сроки от семи до 19 лет также за членство в "Хизб ут-Тахрир".

Защитники фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" настаивают, что их преследование мотивировано по религиозному признаку.

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