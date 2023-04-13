Премьер Украины Шмыгаль попросил у США авиацию и ракеты
Сергей Ромашенко
1 ч. назад
На встрече с министром обороны США Остином Шмыгаль призвал США войти в коалицию по поставкам Киеву истребителей. Он подчеркнул, что Украине нужно больше тяжелой техники, чтобы "защитить себя и Европу".
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином в среду, 12 апреля, попросил предоставить Киеву ракеты большей дальности, истребители-бомбардировщики F-15 и F-16, а также дополнительную бронетехнику и другие вооружения.
"Украина по-прежнему нуждается в активной военной помощи, в дополнительных системах противовоздушной обороны, а также в тяжелой артиллерии, минометах и боеприпасах к ним. Мы также просим вас заново рассмотреть возможность предоставления Украине ракет большей дальности", - сказал Шмыгаль на встрече в Пентагоне.
Новая просьба об истребителях
Украинский премьер в очередной раз призвал США стать участником коалиции по поставкам Киеву истребителей. "Америка может вновь продемонстрировать свою лидирующую роль, предоставив Украине самолеты F-15 и F-16", - сказал он.
"Чтобы защитить себя и защитить Европу, нам необходимо больше тяжелой техники, а также самолетов. Мы приветствуем решение США присоединиться к танковой коалиции и поставлять Украине танки Abrams, а также боевые машины пехоты Bradley и Stryker. Для успеха контрнаступления необходимо наращивание таких поставок", - подчеркнул Шмыгаль.
Контроль за расходованием военной помощи США
Со своей стороны Ллойд Остин напомнил о том, что США уже предоставили Украине огромную военную помощь. "Мы выделили десятки миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы поставили HIMARS и гаубицы, NASAMS и IRIS-T, Stryker и танки Leopard и многие другие системы. И это привело к очевидным и прямым последствиям на поле боя", - цитирует слова Остина "Голос Америки".
В документе отмечается, что стороны согласились с важностью контроля за расходованием американской военной помощи Киеву. Остин также рассказал Шмыгалю о ключевых вопросах следующего заседания контактной группы западных стран по оказанию военной помощи Киеву, которое состоится 21 апреля, и вновь заверил Украину в том, что США будут поддерживать ее столько, сколько потребуется.
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