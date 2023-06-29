Прорыв КГЭС причинил Украине ущерб на 2 млрд долларов

На 492-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий пятницы, 30 июня (время московское).

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Лауреатом Премии имени Льва Копелева за мир и права человека за 2023 год стал украинский народ. В его лице награда присуждена мэру Киева Виталию Кличко и его брату Владимиру Кличко, парамедику Юлии Паевской, которая три месяца провела в плену в так называемой "ДНР", и Харьковской правозащитной группе. "Братья Кличко, многократные чемпионы мира по боксу, борются в Украине против путинской армии, которая, нарушая все нормы международного права, ведет безжалостную войну против украинского народа. Юлия Паевская помогала раненым и спасала жизни во время осады Мариуполя, снимала события с помощью нагрудной камеры и передала отснятый видеоматериал международным журналистам. Харьковская правозащитная группа оказывает поддержку внутренним беженцам и собирает факты и свидетельства о военных преступлениях, чтобы как можно скорее привлечь преступников к суду", - отмечается в документе.

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В контролируемом российскими войсками Бердянске Запорожской области утром 30 июня прогремели 11 взрывов. "В районе аэропорта горит и детонирует. В этом направлении поехали машины скорой помощи", сообщила Бердянская городская военная администрация. В свою очередь представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о нанесении ВСУ удара по Бердянску ракетами Storm Shadow. При этом российские средства противоракетной обороны якобы отразили удар, заявил он. Позже Бердянская администрация сообщила об успешном ударе Сил обороны Украины, в результате которого поражены штаб и склад горюче-смазочных материалов близ Бердянска.

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По данным правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), украинская армия, как и российская, использует запрещенные противопехотные мины. Правозащитники сообщили, что предоставили свои выводы в этой связи еще в мае украинскому правительству, но до сих пор не получили ответа. Организация призвала Киев воздержаться от данной практики и расследовать применение данного вида мин. Тем самым власти Украины должны ясно дать понять, что привержены защите гражданского населения, заявил эксперт HRW Стив Гуз.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину HRW опубликовала четыре отчета, в которых задокументировано применение российскими военными противопехотных мин, что является "нарушением международного законодательство в области прав человека". В 2005 году Украина ратифицировала международный договор, запрещающий использование противопехотных мин, в том числе, в ходе военных действий. Он предполагает также уничтожение запасов этого вида оружия, напоминает Reuters. Россия до сих пор не присоединилась к соглашению.

Прорыв КГЭС нанес Украине 2 млрд долларов прямых убытков

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Утром пятницы российская артиллерия атаковала жилой квартал Херсона, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. "Тяжелые травмы получила 72-летняя женщина. С ранениями грудной клетки и ноги ее госпитализировали, медики оказывают пострадавшей необходимую помощь", - написал он в Telegram . Кроме того, в результате обстрела села Михайловка Новоалександровской громады ранен 70-летний мужчина, указал далее Прокудин.

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В результате прорыва плотины Каховской ГЭС Украине нанесен прямой ущерб на сумму не менее 2 млрд долларов, подсчитали эксперты KSE Institute - аналитического подразделения Киевской школы экономики - совместно с Офисом президента Украины, министерством экономики, а также министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Первая оценка экспертов свидетельствует, что только жилищный фонд Украины понес убытки в размере 950 млн долларов. В зону подтопления попали около 20-30 тысяч домов в Херсонской области и более 500 домов в Николаевской области, отмечается в исследовании. Косвенные убытки могут быть еще значительно выше, поскольку осушение Каховского водохранилища остановило критически необходимую для растениеводства и овощеводства Херсонской области ирригацию, а также лишило водоснабжения ряд городов и сел в Запорожской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

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В Германии учатся 213 000 школьников из Украины. С начала года число учеников из Украины выросло более чем на 10 тысяч и достигло 213 362 человек, сообщила конференция министров образования и культуры федеральных земель Германии. Большинство учащихся - в земле Северный Рейн - Вестфалия (40 969), за ней идут Баден-Вюртемберг (32 028) и Бавария (30 618). Всего в Германии - около 11 млн школьников.

ГУР: Россияне покидают ЗАЭС

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Россияне постепенно покидают Запорожскую АЭС, утверждает военная разведка Украины. По сведениям Главного управления разведки Минобороны Украины, одними из первых станцию покинули три сотрудника "Росатома", которые руководили действиями россиян на ЗАЭС. Рекомендации эвакуироваться получили также украинские сотрудники, подписавшие контракт с "Росатомом". Согласно полученным указаниям, они должны уехать до 5 июля.

Кроме того, заявили в ГУР, на территории ЗАЭС и в Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей. "Персоналу, остающемуся на станции, дано указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину", - утверждает украинская разведка.

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Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что Украине, возможно, придется уступить России часть территории, чтобы остановить войну. При этом он отметил, что украинцы, которые защищали свою землю, "заслужили много похвал".

"Я думаю, что они будут иметь право оставить себе большую часть того, что они заработали, и я думаю, что Россия также согласится на это. Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет", - сказал он в интервью Reuters.

Трамп заявил, что Путин "несколько ослаб" в результате неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер и что сейчас самое время для Соединенных Штатов попытаться стать посредником в переговорах по мирному урегулированию между Россией и Украиной.

"Я хочу, чтобы люди перестали умирать из-за этой нелепой войны", - добавил Трамп.

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Администрация Байдена, возможно, одобрит передачу Украине кассетных боеприпасов, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Белый дом должен принять официальное решение в скором времени. В случае одобрения этот вид вооружения может быть включен в новый пакет военной помощи Украине уже в следующем месяце.

Украина просила у США кассетные боеприпасы еще в 2022 году, но Вашингтон отказывался предоставить их из-за опасности для гражданского населения. Кроме того, некоторые страны - партнеры США по НАТО, в частности Германия, Великобритания и Франция, подписали соглашение, запрещающее использование данного типа вооружения.

Но в настоящее время представители администрации США считают, что им удалось смягчить беспокойство союзников относительно передачи Украине кассетных боеприпасов.

В России перестал работать Tinder

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В России перестало работать приложение для знакомств Tinder. Оно также стало недоступно на платформах Google Play и AppStore. Владелец приложения Match Group сообщил о намерении прекратить работу Tinder еще в начале мая, отметив в заявлении приверженность "защите прав человека". В компании Friends Fiduciary Corp, владеющей акциями Match Group, подчеркнули, что уход Tinder стал ответом на российскую военную агрессию в Украине.

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Ночью 30 июня 2023 года Россия атаковала Украину 13 дронами-камикадзе Shahed с восточного побережья Азовского моря и 4 зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300, сообщает командование Воздушных сил ВСУ. Объектами атаки стали военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 из 13 дронов Shahed. Предварительной информации о жертвах нет.

++08.30++

Перед открытием саммита ЕС в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) пообещала предоставить Украине финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет. Недавно Венгрия заблокировала дальнейшую помощь Киеву в размере 500 миллионов евро на закупку оружия.

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В первый день председательства Испании в Совете Евросоюза, которое начинается 1 июля, испанский премьер-министр Педро Санчес отправится в Киев. Этот визит должен стать подтверждением того, что Европейский Союз "полностью поддерживает Украину во всех сферах - военной, экономической и гуманитарной", пояснили в офисе Санчеса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предстоящую встречу с премьер-министром Испании на видеоконференции с главами государств и правительств 27 стран ЕС во время саммита ЕС в Брюсселе.

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У 78 процентов украинцев есть близкие или друзья, погибшие или получившие ранения в результате полномасштабного российского вторжения. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии. При этом у 63 процентов жителей Украины есть, как минимум, один близкий друг или родственник, который погиб (в среднем у этой доли опрошенных есть как минимум трое близких людей, ставших жертвами войны), а у 64 процентов участников опроса - как минимум, один близкий друг или родственник был ранен (в среднем, у этих респондентов есть пятеро получивших ранения друзей или родных).

Опрос проводился с 26 мая по 5 июня методом телефонных интервью на основе случайно выбранных мобильных номеров. В исследовании участвовали 2013 человек старше 18 лет из всех регионов Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине кредита в размере 1,5 млрд долларов под гарантии Японии. Деньги будут направлены на финансирование потребностей домашних хозяйств "новых неимущих и перемещенных лиц", поддержку осуществления реформ, направленных на повышение прозрачности и подотчетности расходов государственных ресурсов, а также на развитие рыночной деятельности, говорится в пресс-релизе организации.

Пентагон: Часть наемников ЧВК "Вагнер" находится в оккуппированных районах Украины

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У Пентагона есть данные о том, что часть наемников ЧВК "Вагнер" по-прежнему остаются в оккупированных Россией районах Украины, сообщил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер, не уточнив, о каких районах и каком числе боевиков идет речь.

Комментируя сообщения СМИ о строительстве в Беларуси новой военной базы – возможно, для ЧВК "Вагнер", Райдер заявил, что Пентагон продолжит следить за развитием ситуации, но не располагает какой-либо новой информацией.

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Участники саммита ЕС в Брюсселе выразили обеспокоенность замедлением работы черноморской зерновой инициативы. "Европейский совет очень обеспокоен непрекращающимся замедлением имплементации Черноморской зерновой инициативы и призывает быстро и в полном объеме возобновить все операции", - говорится в заявлении по итогам первого дня саммита. Лидеры стран Евросоюза возложили на Россию ответственность за создавшуюся ситуацию.

МВФ выделил Украине 890 млн долларов

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Международный валютный фонд (МВФ) выделил Украине 890 млн долларов (818 млн евро). Об этом сообщается на сайте фонда. "Исполнительный совет МВФ сегодня завершил первый обзор механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины. Итоги первого обзора позволяют властям немедленно получить сумму в размере 890 млн долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета", - говорится в сообщении МВФ. В фонде отметили, что украинские власти добились "значительного прогресса" в выполнении обязательств по реформам в "сложных условиях".

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Решения по поставкам Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS нет, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. "Мне нечего объявлять относительно ATACMS. И мне определенно не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS", - сказал он, подчеркнув, что решения о поставках оружия принимаются в зависимости от потребностей Украины.

Ранее The Wall Street Jouranl сообщила со ссылкой на источники, что Белым дом близок к одобрению поставок Украине управляемых ракет большой дальности. ATACMS может поражать цели на расстоянии до 300 км. Решение о поставках еще должно быть утверждено на "высочайшем уровне" и будет зависеть от обстановки на фронте, отмечает WSJ.

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Германия передала Украине новый пакет военной помощи, сообщается на сайте правительства ФРГ. В него вошли радиолокационная станция среднего радиуса действия TRML-4D, три моста для мостоукладчика Beaver, бронемашину для разминирования, две машины пограничной охраны и 16 грузовиков Zetros.

Хроника событий 29 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 июня 00.00 - 13.59 >>>

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