Обстрел мостов в Крыму и другие события 529-го дня войны

На 529-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 6 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника.

Обстрел Чонгарского и Генического мостов

Чонгарский и Генический автомобильные мосты, соединяющие аннексированный Крым с оккупированной Россией частью Херсонской области, были в воскресенье, 6 августа, обстреляны и повреждены украинскими военными. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. "Около 15:00 Силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения оккупантов – Чонгарский и Генический автомобильные мосты", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram.

Ранее фотографии поврежденных мостов разошлись по российским СМИ. Назначенный Россией "врио губернатора" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что для обстрела моста через пролив Чонгар, соединяющий Херсонскую область и Крым, и Генического моста через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ и Арабатскую стрелку, были использованы 12 ракет Storm Shadow. По его утверждению, оба моста были "транспортными артериями, которые практически не используются для военных целей".

Между тем онлайн-издание "Агентство" указывает: "Долгосрочный вывод из строя мостов может привести к перебоям в снабжении российской армии, поскольку через них проходит значительная часть топлива и боеприпасов для группировки на юго-востоке Украины".

Работа пропускного пункта Чонгар - одного из трех на границе Крыма и Херсонской области - временно приостановлена, сообщает министерство транспорта аннексированного Крыма.

Как говорится в докладе аналитиков американского Института изучения войны (ISW), удары по Крыму наиболее эффективны, поскольку Крым превратился в точку напряжения в российском информационном пространстве: происходящие там события могут посеять сомнения в том, что российская армия способна защитить территории, которые считает своими.

В частности, поведение "военкоров" показывает, что российские власти, возможно, запретили подконтрольным журналистам и блогерам освещать удары по Крыму из-за риска возникновения паники. Сдержанная реакция российских "военкоров" на удары по Крыму резко контрастирует с их реакцией на недавние удары беспилотников по Москве, пишут аналитики Института изучения войны. Возможно, это связано еще и с тем, что российские власти не хотят лишний раз выставлять в неприглядном свете начальника Генштаба Валерия Герасимова, который отвечает за оборону Крыма.

В партии Шольца впервые призвали передать Киеву ракеты Taurus

Ряд влиятельных политиков входящей в правящую коалицию партии СДПГ впервые призвали правительство ФРГ поставить Украине современные немецко-шведские ракеты Taurus. "Контрнаступление буксует, у Украины нет значительных военно-воздушных сил для его поддержки. Поэтому остается только управляемое оружие - например, крылатые ракеты Taurus, с помощью которых украинская армия может преодолеть установленные россиянами минные поля и отвоевать свою территорию", - заявил вдепутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц (Andreas Schwarz), входящий в бюджетный комитет бундестага. Андреас Шварц отметил, что происходящее вызывает у него чувство дежавю: "Как и в случае с танками, мы сейчас отказываемся поставлять важное оборудование, которое в итоге вероятно все равно будет поставлено".

"Я не исключаю, что мы в союзе с американцами поставим другие дополнительные системы - например, Taurus. Однако до этого необходимо добиться, чтобы украинцы сами смогли их программировать, и этим не занимались солдаты бундесвера", - заявил в интервью Tagesspiegel внешнеполитический спикер фракции СДПГ в бундестаге Нильс Шмид (Nils Schmid).

Министр иностранных дел Борис Писториус (Boris Pistorius), тоже член СДПГ, в своих последних заявлениях отмечал, что не исключает поставок Taurus в будущем, однако время принимать это решение еще не пришло. В то же время союзники социал-демократов по коалиции, представители "зеленых" и либералов из Свободной демократической партии, равно как и представители оппозиционного Христианско-демократического Союза, неоднократно выступали с поддержкой идеи о поставках Taurus.

Ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров производятся в Германии с 2005 года, на вооружении бундесвера их 600 штук.

Переговоры в Джидде завершены: Китай выступил за немедленное прекращение огня

Завершилась двухдневная встреча в Саудовской Аравии, на которой представители 40 стран (Россия не была приглашена) обсуждали, как может выглядеть будущий мир между Россией и Украиной. Стороны заранее решили, что не будут публиковать совместное заявление, однако постараются максимально открыто обменяться мнениями. На переговоры были приглашены Китай и те страны, которые до сих пор воздерживались от того, чтобы занять ту или иную сторону в конфликте.

"У нас были очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и прочный мир. У нас был чрезвычайно честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение. Были разные взгляды, но все присутствующие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств", - заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, возглавлявший украинскую делегацию.

Китай на встрече занял "конструктивную позицию", однако настаивал на немедленном введении режима прекращения огня, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Франции. Представитель Франции сообщил Китаю, что это неприемлемо, поскольку такой шаг фактически заморозит нынешние территориальные завоевания России, говорится в публикации.

Генштаб ВСУ: Россия атаковала Украину 70 ракетами и дронами

С вечера 5 августа по утро 6 августа 2023 года Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования и иранскими ударными дронами Shahed, сообщил Генштаб ВСУ.

"При первой волне атаки, вечером 5 августа, противник применил 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 3 аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал". 12 из 14 "Калибров" были уничтожены противовоздушной обороной. Относительно "Кинжалов" информацию не обнародуем", - указывает пресс-секретарь Генштаба ВСУ Павел Ковальчук.

Он добавил, что в ту же ночь РФ продолжила атаковать Украину ударными БпЛА Shahed с юго-восточного направления, крылатыми ракетами "Калибр" - из акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 - с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.

"В целом, за несколько волн атак, с вечера 5-го по утро 6-го августа 2023 года, противник применил 70 средств воздушного нападения. В итоге, противовоздушной обороной уничтожено: 17 крылатых ракет "Калибр"; 13 крылатых ракет Х-101/Х-555; 27 ударных БпЛА типа Shahed, - резюмировал Ковальчук.

Собянин сообщил о попытке атаковать Москву беспилотником

Утром 6 августа Москву попытался атаковать беспилотник, однако он был уничтожен силами ПВО, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram.

Об уничтожении БпЛА отчиталось и Минобороны РФ. По данным ведомства, ВСУ намеревались атаковать с помощью дрона объекты в Московской области, но беспилотник был уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. Пострадавших и разрушений нет, добавили в пресс-службе.

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