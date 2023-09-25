Зеленский: Первые танки Abrams прибыли в Украину

"Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады", - написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Сколько конкретно американских танков вошло в первую партию, не указывается.

Первые американские танки M1A1 Abrams доставлены в Украину. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за исполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", - говорится в сообщении.

Ранее о поставке Киеву первой партии Abrams сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне. Сколько конкретно американских танков вошло в эту партию, не указывается. Однако ранее издание Politico сообщало, что в сентябре Украина получит первые десять американских танков. Всего США намерены поставить Киеву 31 танк Abrams.

Чем известны танки M1A1 Abrams

M1A1 Abrams – основной боевой танк США, серийно выпускаемый с 1980 года. Он оснащен 120-миллиметровой пушкой с дальностью эффективной стрельбы до 3 км. На танке установлена одна из самых совершенных в мире систем управления огнем, которая включает лазерные дальномеры, приборы ночного видения. Бортовой компьютер помогает выбрать цели и наводиться на них.

В конце мая мае около 250 украинских военных начали обучение управлению этими танками на военной базе Графенвер в Германии. Обучение расчитано на 10 недель. При этом часть украинцев обучается управлению танками, а часть - их ремонту и обслуживанию.

О передаче Украине танков Abrams администрация президента США Джо Байдена объявила в январе. Это решение стало частью "более широкого политического маневра", который дал правительству Германии возможность объявить об отправке своих танков Leopardв Украину, напоминает агентство AP.

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