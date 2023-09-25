  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Зеленский: Первые танки Abrams прибыли в Украину

Виталий Кропман
25 сентября 2023 г.

"Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады", - написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Сколько конкретно американских танков вошло в первую партию, не указывается.

https://p.dw.com/p/4Wmmf
Колонна американских танков M1A1 Abrams
Танки M1A1 AbramsФото: U.S. Army/abaca/picture alliance

Первые американские танки M1A1 Abrams доставлены в Украину. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за исполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", - говорится в сообщении.

Ранее о поставке Киеву первой партии Abrams сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне. Сколько конкретно американских танков вошло в эту партию, не указывается. Однако ранее издание Politico сообщало, что в сентябре Украина получит первые десять американских танков. Всего США намерены поставить Киеву 31 танк Abrams.

Чем известны танки M1A1 Abrams

M1A1 Abrams – основной боевой танк США, серийно выпускаемый с 1980 года. Он оснащен 120-миллиметровой пушкой с дальностью эффективной стрельбы до 3 км. На танке установлена одна из самых совершенных в мире систем управления огнем, которая включает лазерные дальномеры, приборы ночного видения. Бортовой компьютер помогает выбрать цели и наводиться на них.

В конце мая мае около 250 украинских военных начали обучение управлению этими танками на военной базе Графенвер в Германии. Обучение расчитано на 10 недель. При этом часть украинцев обучается управлению танками, а часть - их ремонту и обслуживанию.

О передаче Украине танков Abrams администрация президента США Джо Байдена объявила в январе. Это решение стало частью "более широкого политического маневра", который дал правительству Германии возможность объявить об отправке своих танков Leopardв Украину, напоминает агентство AP.

Смотрите также:

ВСУ готовы опробовать в бою западные танки

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Танк Abrams в модификации M1A1 (фото из архива)

США поставят Украине танки Abrams уже к осени

США поставят Украине танки Abrams уже к осени

Чтобы сократить сроки поставки танков Abrams, Пентагон решил предоставить Украине модификацию M1A1 - вместо более современной M1A2.
Конфликты22 марта 2023 г.
external

Танки "Леопард" помогут Украине в контрнаступлении? (19.09.2023)

Танки "Леопард" помогут Украине в контрнаступлении? (19.09.2023)

Немецкие танки "Леопард" уже меняют ситуацию на поле боя: они быстрее, дальнобойнее и безопаснее танков, на которых украинские военные сражались до этого. Но их обслуживание и ремонт могут стать проблемой для ВСУ.
Конфликты19 сентября 2023 г.03:38 мин.
external

Немецкие танки для Украины: испугается ли Путин новой политики ФРГ?

Немецкие танки для Украины: испугается ли Путин новой политики ФРГ?

Уступив просьбам Киева и давлению со стороны союзников по НАТО, Германия отправит боевые танки Leopard 2 Украине и позволит другим странам их реэкспорт. Киев неоднократно подчеркивал, что танки необходимы для контрнаступления. Ждать ли теперь новых поставок вооружения от властей ФРГ? Почему в стране так много споров по этому поводу? И как изменится роль Германии в войне России против Украины? 
Политика27 января 2023 г.45:01 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание штаба Черноморского флота после попадания украинской ракеты

Украина заявила о гибели командующего Черноморским флотом РФ

Конфликты25 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - медведь держит бочку нефти над головой, пробивая изнутри крышу дома, на котором написано "Нефть из России", и спрашивает: "Потолок? Какой потолок?".

Экспорт нефти: как Россия пробивает ценовой потолок

Экспорт нефти: как Россия пробивает ценовой потолок

Политика25 сентября 2023 г.
Протесты в Ереване у здания правительства Армении

Пашинян потерял Карабах, но удержался у власти в Армении?

Пашинян потерял Карабах, но удержался у власти в Армении?

Политика25 сентября 2023 г.
Баннер запрещенной в Молдове партии "Шор", июль 2023 года

В Молдове арестованы депутаты парламента, связанные с Шором

В Молдове арестованы депутаты парламента, связанные с Шором

Политика25 сентября 2023 г.
Столица Абхазии Сухуми (фото из архива)

Грузино-абхазский конфликт: что может вывести его из тупика?

Грузино-абхазский конфликт: что может вывести его из тупика?

Конфликты25 сентября 2023 г.
Гернгутеры и индейцы в Америке

Поселения гернгутеров могут стать Всемирным наследием

Поселения гернгутеров могут стать Всемирным наследием

Туризм25 сентября 2023 г.
Медь на складе фирмы Aurubis в Гамбурге

В Германии воруют медь. Кто и зачем?

В Германии воруют медь. Кто и зачем?

Экономика и бизнес25 сентября 2023 г.
На главную страницу