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Главы МИД стран ЕС в Киеве заверили Украину в солидарности

Евгений Жуков
2 октября 2023 г.

Жозеп Боррель назвал целью неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Киеве "выражение солидарности и поддержки украинскому народу". На заседании поднимался вопрос вступления Украины в Евросоюз.

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Участники неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Киеве
Участники неформальной встречи глав МИД стран ЕС в КиевеФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Министры иностранных дел 24 из 27 стран ЕС, принявшие участие в неформальной встрече в Киеве, в понедельник, 2 октября, заверили Украину в своей долгосрочной поддержке и подтвердили перспективы ее членства в ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал целью визита "выражение солидарности и поддержки украинскому народу".

Вместе с тем Боррель предложил правительствам стран Евросоюза выделить в следующем году Киеву до 5 млрд евро военной помощи. Он объявил о налаживании более тесного сотрудничества между европейскими и украинскими оборонными компаниями.

Зеленский: Победа Украины зависит от сотрудничества с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил участникам выездного заседания Совета ЕС по иностранным делам, что победа Украины в войне с Россией зависит от сотрудничества с Евросоюзом. "Я уверен, что Украина и весь свободный мир способны победить в этом противостоянии. Но наша победа напрямую зависит от нашего сотрудничества с вами", - подчеркнул украинский лидер.

В своем выступлении он поблагодарил страны ЕС за поддержку Украины и призвал к новым шагам в области обороны, дипломатии и интеграции, а также к активизации работы в отношении нового санкционного пакета против России. "Любые санкционные паузы увеличивают время российской агрессии, а пауза после 11 санкционного пакета уже слишком затянулась, - заявил Владимир Зеленский. - Очевидно, нужны санкции против российской атомной отрасли - и за то, что Россия предпринимает на Запорожской атомной станции, и в качестве шага против использования сомнительных российских атомных технологий. Сомнительных как с безопасности, так и с политической точки зрения".

Кулеба видит консенсус глав МИД ЕС о членстве Украины в Евросоюзе

Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель
Дмитрий Кулеба и Жозеп БоррельФото: Press service of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine/REUTERS

Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил о консенсусе во время заседания глав МИД стран ЕС относительно членства Украины в Евросоюзе. "Сегодняшнее заседание было также об обретении Украиной членства в ЕС. И относительно этого за столом также чувствовался консенсус. Вопрос лишь во времени. Все настроены двигаться вперед. И Украина, и европейская сторона настроены двигаться вперед с максимальной скоростью с учетом всех реформ, которые проводила, проводит и будет проводить Украина", - заявил Кулеба. Он пообещал, что все семь рекомендаций Еврокомиссии для начала этого процесса будут выполнены.

В пятницу в испанской Гранаде состоится саммит Евросоюза, на котором будет обсуждаться просьба Киева начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца года. Еврокомиссия намерена подготовить соответствующую рекомендацию не позднее начала ноября, после чего на саммите в Брюсселе в середине декабря должно быть принято окончательное решение о запуске переговоров, для чего необходимо согласие всех 27 стран ЕС.

В Киев не приехали министры из трех стран ЕС

На встречу в Киеве не приехали главные дипломаты трех стран - членов ЕС: Венгрии, Польши и Латвии, они были представлены на более низком уровне. В украинском правительстве отсутствие министров иностранных дел Польши и Латвии объяснили их болезнью, а причина неприезда главы венгерского МИД не называлась. Между тем ранее сообщалось, что Будапешт требует изъять из украинского списка "международных спонсоров войны" работающий в России венгерский банк OTP и в связи с этим блокировал пакет военной помощи ЕС Киеву на сотни миллионов евро.

Кроме того, между Украиной и некоторыми ее ключевыми сторонниками в Восточной Европе, в частности Польшей, существует напряженность в связи с импортом украинского зерна в эти страны. 

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