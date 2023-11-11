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Ряд стран ЕС не согласен с планом помощи Киеву на €20 млрд

Марина Барановская
11 ноября 2023 г.

Долгосрочный план ЕС помощи Украине на 20 млрд евро может быть не принят в его нынешнем виде из-за возражений некоторых стран, в частности ФРГ, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

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Украинские военнослужащие
Фото: Ben Birchall/POOL/AFP via Getty Images

План Европейского Союза, предусматривающий выделение на военную помощь Украине до 20 млрд евро, встретил сопротивление некоторых государств ЕС и в его нынешнем виде может быть отклонен, сообщило в пятницу, 10 ноября, агентство Reuter со ссылкой на дипломатические круги Евросоюза.

В июле верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил для поддержки Украины в войне с Россией создать фонд военного содействия Киеву на 2024-2027 годы с ежегодным объемом 5 млрд евро. Обсуждение этого плана должно состояться в Брюсселе 14 ноября на встрече министров обороны стран Евросоюза, но, по данным источников Reuters, многие страны, в том числе Германия, усомнились в целесообразности выделения таких крупных сумм на несколько лет вперед.

В план Борреля могут быть внесены изменения

С момента полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Евросоюз предоставил Киеву вооружения и оборудования на сумму около 25 млрд евро, став, по сути, одним из крупнейших доноров в сфере военной помощи. Предложение Борреля - это попытка перевести поддержку на более долгосрочную основу, создав финансовый резерв для помощи Украине в рамках более крупного фонда, Европейского фонда мира, цель которого - возместить странам ЕС расходы на военную помощь другим странам.

"Я пока не собираюсь объявить этот план несостоявшимся. Но его можно усовершенствовать, - заявил в беседе с Reuters на условиях анонимности один из высокопоставленных дипломатов ЕС. - У Германии возникло много вопросов, и вполне обоснованно. Ведь речь идет о больших деньгах".

Некоторые государства Евросоюза не готовы взять на себя такие долгосрочные обязательства из-за сокращений внутренних бюджетов. Дипломатические источники допускают, что ЕС может принять решение о выделении Украине средств на год вперед.

Брюссель испытывает трудности и в связи с другими вопросами, касающимися военной помощи Украине. В частности, многие официальные лица и дипломаты считают, что Евросоюзу будет трудно выполнить задачу поставить Киеву 1 млн артиллерийских снарядов и ракет к марту следующего года, пишет агентство Reuters.

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