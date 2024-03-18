Варшава и Берлин создают коалицию по бронетехнике для Киева

Вскоре после заседания стран так называемого «Веймарского треугольника» и накануне 20-го по счету "Рамштайна" главы Минобороны Польши и ФРГ объявили по итогам личной встречи, что поставки Украине начнутся 26 марта.

Германия и Польша намерены сообща работать над увеличением производства боеприпасов для Украины и создают коалицию для поставок бронетехники Украине. Такое заявление министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) сделал на пресс-конференции со своим польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем в понедельник, 18 марта в польском Прушкуве.

Поддержка украинской армии, отражающей вторжение российских войск, заключается не только в поставках боеприпасов, которые "можно где-нибудь отыскать", указал Писториус. "Речь идет о совместном предоставлении ракет и оружия. С одной стороны, мы и так это делаем сейчас, но с другой, это часть усилий по созданию нового потенциала, рассчитанного на будущее, на период, который ждет Украину в течение нескольких следующих лет", - пояснил глава Минобороны ФРГ.

Писториус добавил, что создание коалиции по поставкам бронетехники Украине будет обсуждаться 19 марта на очередном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины - известной как "Рамштайн". Германский министр отметил также важность сотрудничества Берлина и Варшавы в деле поддержки Киева. Подобная связь особенно важна на фоне частых попыток Москвы "разделить и разъединить Запад", отметил он.

Создание группировки быстрого реагирования

Министры обороны сообщили, что работа коалиции по поставкам бронетехники начнется 26 марта и к ней также присоединятся другие страны, в том числе Великобритания, Швеция и Италия. "Это одна из самых важных коалиций, которые были созданы", - заявил журналистам Косиняк-Камыш.

Министры также сообщили, что обе страны примут участие в создании "военной группировки быстрого реагирования", которая будет призвана отразить возможную атаку на страны Европейского Союза. По их словам, начиная с июля польская и немецкие группы войск в составе по 2,5 тысяч военнослужащих от каждой страны будут готовы к немедленному реагированию в случае необходимости.

ФРГ, Франция и Польша закупят больше оружия для Украины

Германия, Франция и Польша закупят больше оружия для Украины на мировом рынке. Об этом 15 марта заявил канцер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по итогам встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном и польским премьер-министром Дональдом Туском в рамках так называемого "Веймарского треугольника".

Кроме того, Шольц сказал, что страны договорились о "новой коалиции возможностей для дальнобойной реактивной артиллерии" для украинской армии. По словам канцлера, коалиция по закупке ракетной артиллерии будет сформирована в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Формат "Веймарский треугольник" был основан в 1991 году по инициативе правительства ФРГ. Изначально целью формата было сближение Польши и других восточноевропейских государств с ЕС и НАТО. За прошедшие годы эта задача стала менее актуальной, однако группа в формате "Веймарского треугольника" стала чаще проводить встречи после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

20-й "Рамштайн" состоится 19 марта

Как заявили ранее в пресс-службе Военно-воздушных сил США в Европе, ближайшее, уже 20-е по счету заседание Контактной группы по вопросам обороны Украинысостоится 19 марта на авиабазе Рамштайн в Германии. В его работе примет участие министр обороны США Ллойд Остин. В ВВС США отметили, что Остин традиционно пригласил министров обороны стран мира, чтобы обсудить различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США. На предыдущей подобной встрече 14 февраля впервые принял участие новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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