Глава Пентагона проходит лечение в больнице от рака простаты

Заболевание у Ллойда Остина было выявлено на ранней стадии, он имеет "отличные перспективы" выздоровления. Белый дом недоволен сокрытием этого факта и требует пересмотреть порядок действий в подобных случаях.

По словам представителей Белого дома, президент США Джо Байден только утром во вторник, 9 января, узнал о диагнозе "рак простаты" 70-летнего главы Пентагона Ллойда Остина , который был госпитализирован уже более недели назад. "До сегодняшнего утра никто в Белом доме не знал, что у министра Остина рак простаты", - заявил днем во вторник, 9 января, директор по коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Это означает, что Байден узнал о болезни Остина всего на несколько часов раньше, чем общественность.

Представитель Белого дома дал понять, что Байден с раздражением отреагировал на новость о сокрытии факта онкологического заболевания своего министра. "Так не должно происходить", - транслировал Джон Кирби слова президента США. По его данным, Байден хочет, чтобы в правительстве были пересмотрены процедуры для таких случаев. Соответствующее письмо уже направлено в министерства. "Необходимо сделать так, чтобы подобное не повторилось, - сказал Кирби. - Каждый член кабинета министров, знает, что должность влечет за собой обязанность быть максимально прозрачным".

По словам Кирби, президент желает министру обороны скорейшего выздоровления. На вопрос, планирует ли Байден оставаться с Остином до конца срока его полномочий в начале 2025 года, Кирби ответил: "Да".

Пентагон сообщил о перспективах выздоровления Остина

Ранее в тот же день в Пентагоне сообщили, что министр обороны США Ллойд Остин проходит лечение в больнице от рака простаты, уточнив, что болезнь у министра была выявлена на ранней стадии и что перспективы его выздоровления "отличные". Как выяснилось, Остин находится в больнице с Нового года.

Более того, в отчете представительства военного госпиталя Уолтера Рида под Вашингтоном говорится, что рак простаты у главы Пентагона был диагностирован еще в начале декабря. Незадолго до Рождества Остин перенес малоинвазивное хирургическое вмешательство. Министр "восстановился после операции без каких-либо проблем и вернулся домой на следующее утро", говорится в сообщении.

Но на Новый год министр был вновь госпитализирован из-за осложнений. Первичное обследование выявило инфекцию мочевыводящих путей, и 2 января он был переведен в отделение интенсивной терапии. С тех пор, как заверяют медики, Остин идет на поправку, и ожидается его "полное выздоровление", однако этот процесс может оказаться долгим. "Во время пребывания в больнице госсекретарь Остин ни разу не терял сознания и не подвергался общей анестезии", - заявили в больнице.

Республиканцы призывали к отставке Остина

Несколько дней неопределенности вокруг болезни Остина вызвали резкую критику со стороны оппозиционных республиканцев. Ряд политиков призвали к отставке министра обороны. Они задались вопросом, кто руководит Пентагоном в самый разгар агрессивной войны России в Украине и напряженной ситуации на Ближнем Востоке в период полного отсутствия главы ведомства.

В США принято, чтобы общественность получала полную информацию о состоянии здоровья политиков высшего ранга.

Ллойд Остин является членом команды Байдена с начала его полномочий в 2021 году. Он стал первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон. До 2016 года нынешний министр обороны США был командующим американскими войсками, дислоцированными на Ближнем Востоке. На этом посту он отвечал за миссии США в Ираке, Сирии и Афганистане. В начале своей более чем 40-летней карьеры в вооруженных силах США Остин служил в Германии.

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