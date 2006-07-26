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МИД Италии
Министерство иностранных дел Итальянской Республики.
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Контекст
Глава МИД Италии назвал приоритеты ОБСЕ
Глава МИД Италии назвал приоритеты ОБСЕ
Энцо Моаверо-Миланези заявил о важности разрешения конфликта в Украине.
Политика
31.08.2018
31 августа 2018 г.
Председательство в ОБСЕ перешло к Италии
Председательство в ОБСЕ перешло к Италии
Под председательством Рима в ОБСЕ упор будет сделан на разрешение кризиса с беженцами в Средиземноморском регионе.
Политика
01.01.2018
1 января 2018 г.
Российских хакеров подозревают в кибератаках на МИД Италии
Российских хакеров подозревают в кибератаках на МИД Италии
The Guardian и ряд информационных агентств сообщили о взломе компьютерных систем итальянского МИДа.
Политика
10.02.2017
10 февраля 2017 г.
МИД Италии: Виза Кобзону согласована с ЕС
МИД Италии: Виза Кобзону согласована с ЕС
В МИД Италии подтвердили DW выдачу визы Иосифу Кобзону, объяснив это гуманитарными причинами.
01.09.2015
1 сентября 2015 г.
Глава МИД Италии: Каддафи может стать эмигрантом
Глава МИД Италии: Каддафи может стать эмигрантом
Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини сообщил о подготовке Римом и Берлином плана урегулирования ситуации в Ливии. В качестве одного из вариантов рассматривается возможность эмиграции Муамара Каддафи.
27.03.2011
27 марта 2011 г.
МИД Италии: конференция в Риме - не миротворческая
МИД Италии: конференция в Риме - не миротворческая
Международная конференция по кризису на Ближнем Востоке завершилась призывом к немедленному прекращению огня.
26.07.2006
26 июля 2006 г.
Всего публикаций: 11
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