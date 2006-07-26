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МИД Италии

Министерство иностранных дел Итальянской Республики.

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Контекст

Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези

Глава МИД Италии назвал приоритеты ОБСЕ

Глава МИД Италии назвал приоритеты ОБСЕ

Энцо Моаверо-Миланези заявил о важности разрешения конфликта в Украине.
Политика31 августа 2018 г.
Флаг ОБСЕ

Председательство в ОБСЕ перешло к Италии

Председательство в ОБСЕ перешло к Италии

Под председательством Рима в ОБСЕ упор будет сделан на разрешение кризиса с беженцами в Средиземноморском регионе.
Политика1 января 2018 г.
Портрет Путина на материнской плате

Российских хакеров подозревают в кибератаках на МИД Италии

Российских хакеров подозревают в кибератаках на МИД Италии

The Guardian и ряд информационных агентств сообщили о взломе компьютерных систем итальянского МИДа.
Политика10 февраля 2017 г.
Иосиф Кобзон

МИД Италии: Виза Кобзону согласована с ЕС

МИД Италии: Виза Кобзону согласована с ЕС

В МИД Италии подтвердили DW выдачу визы Иосифу Кобзону, объяснив это гуманитарными причинами.
1 сентября 2015 г.
Муамар Каддафи

Глава МИД Италии: Каддафи может стать эмигрантом

Глава МИД Италии: Каддафи может стать эмигрантом

Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини сообщил о подготовке Римом и Берлином плана урегулирования ситуации в Ливии. В качестве одного из вариантов рассматривается возможность эмиграции Муамара Каддафи.
27 марта 2011 г.

МИД Италии: конференция в Риме - не миротворческая

МИД Италии: конференция в Риме - не миротворческая

Международная конференция по кризису на Ближнем Востоке завершилась призывом к немедленному прекращению огня.
26 июля 2006 г.
Всего публикаций: 11