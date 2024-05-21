Легитимный президент Зеленский. Сомнений нет, вопросы есть?

20 мая в Украине должен был истечь срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Из-за вторжения России и военного положения в стране выборов не было. Влияет ли это на его легитимность?

Вопрос о том, является ли Владимир Зеленский легитимным президентом Украины или нет, 20 мая нынешнего года перешел в юридическую плоскость. Из-за войны России против Украины впервые в новейшей истории страны возникла ситуация, когда полномочия президента должны были закончиться, но продолжают оставаться в силе.

Согласно конституции Украины, срок президентских полномочий избранного в 2019 году Зеленского должен был закончиться спустя пять лет после его вступления в должность. Но выборов нового главы государства в марте нынешнего года в стране не было. Из-за российского вторжения в Украине введено военное положение, которое на уровне закона запрещает проведение любых выборов. Поэтому Владимир Зеленский остается президентом - пока не будет избран новый. "Мои пять лет еще не закончились, из-за военного положения они продолжаются", - цитируют во вторник, 21 мая, украинские СМИ Зеленского, ссылаясь на агентство Reuters.

Нюанс заключается в том, что украинская конституция четко запрещает проведение парламентских выборов в условиях войны, но про запрет президентских там не сказано.

Несостоявшееся обращение в Конституционный суд

В Украине и на Западе легитимность Зеленского не ставят под сомнение. "Я не думаю, что Зеленский теперь ослаблен внутри страны и на международной арене", - сказал в беседе с DW немецкий публицист, актор книг о современной истории Украины Винфрид Шнайдер-Детерс (Winfried Schneider-Deters). "В Берлине, Париже и Вашингтоне понимают, что борющаяся за существование демократия в условиях чрезвычайной ситуации отказывается от одного из своих главных политических инструментов - выборов", - говорит эксперт. Для Германии Зеленский остается правомочным главой государства, заявила во вторник в Киеве глава германского МИДа Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, 21 мая 2024 года в Киеве Фото: Thomas Trutschel/photothek/IMAGO

Вопросы о легитимности президента обсуждаются в Украине не первый месяц. Снять их может Конституционный суд - высший орган, обладающий соответствующими полномочиями. В феврале издание "Зеркало недели" писало, что в Офисе президента Зеленского якобы подготовили обращение в КС с такими вопросами - разрешает ли конституция выборы президента в условиях военного положения, и что с легитимностью президента после 20 мая.

В итоге такое обращение не было отправлено. "Зеркало недели" сообщило, что многие в офисе Зеленского считали, что оно запоздало. Министр юстиции Денис Малюська в интервью Би-би-си в начале мая сказал, что такое обращение "было бы огромной ошибкой", мол, это дало бы повод для сомнений, а в условиях войны это опасно. Министр дал понять, что этот вопрос можно поднимать позднее.

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков тоже считает, что время было упущено. "Они должны были пойти в Конституционный суд еще в 2023 году", - сказал Разумков, бывший глава избирательного штаба Зеленского и пропрезидентской партии "Слуга народа", в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По его словам, по нынешней ситуации есть разночтения, "четкого ответа в конституции нет". Нынешний спикер парламента Руслан Стефанчук считает иначе. "У нас нет никаких сомнений в том, что президент Украины Владимир Зеленский является легитимным", - цитируют его украинские СМИ. Тем, кто сомневается, Стефанчук посоветовал обратиться в КС.

Зеленский называл условия проведения выборов

Если такое обращение поступит, вопрос легитимности Зеленского будет тесно связан с проведением выборов в условиях войны. Сам президент считает, что это невозможно, называя среди причин - сложность организовать голосование для военных на фронте и миллионов беженцев за пределами Украины. Против выборов в условиях военного положения выступает и большинство украинцев. Таких около 70 процентов, показал проведенный в феврале опрос Киевского международного института социологии (КМИС). За выборы в нынешних условиях - 15 процентов.

Разрушения после российских обстрелов в Харькове, апрель 2024 Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Ранее в Украине звучали предположения, что Зеленский не исключает выборов, в том числе из-за позиции западных партнеров. Некоторые представители политической элиты США, в частности, сенатор от республиканцев Линдси Грэм, призывали провести выборы даже в условиях войны. Зеленский в августе 2023 года дал понять, что проведение выборов возможно при определенных условиях, в том числе - при изменении законодательства и западном финансировании. В интервью украинскому телеканалу 1+1 президент тогда сказал, что хотел бы провести выборы "в течение года". Также Зеленский предлагал Западу обеспечить безопасность голосования на линии фронта и отправить туда наблюдателей.

Противники проведения выборов во время войны приводят и еще один аргумент - по их мнению, это может дестабилизировать ситуацию в обществе. Среди западных экспертов такая аргументация находит понимание. "Президентские выборы влияют на необходимое во время войны единство среди населения, - отметил в беседе DW немецкий публицист, актор книг о современной истории Украины Винфрид Шнайдер-Детерс (Winfried Schneider-Deters). - Президентская избирательная кампания отвлекла бы действующего президента от его главной задачи -выиграть войну".

Бербок обвинилу Россию в "коварной игре"

Слова Зеленского о желании провести выборы были произнесены им на фоне украинского контрнаступления, до того, как осенью минувшего года оно не достигло поставленных целей, а популярность президента начала заметно снижаться. С возможными выборами некоторые обозреватели в Украине связывали и отставку в феврале 2024 года популярного главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Опросы показывали, что популярность Залужного, как возможного кандидата в президенты, намного превышает популярность Зеленского. Сегодня, по разным оценкам, уровень поддержки Зеленского - около 60-65 процентов. Залужный недавно был назначен послом в Великобританию и пока ни разу не говорил о желании стать президентом.

Немецкий политолог, эксперт Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд (Andreas Umland) не видит ничего "критического" в новой правовой ситуации. "Я думаю, что Конституционный суд подтвердил бы справедливость непроведения выборов", - отметил Умланд в беседе с DW. По его словам, похожие нормы предусмотрены на случай военного положения и в Германии. Если бы выборы президента состоялись, Зеленский бы их снова выиграл, хотя и не с таким высоким результатом, как в 2019 году, полагает Умланд. Обращение в Конституционный суд, как считает эксперт, отвлекло бы внимание и "дало бы новую пищу российской пропаганде". Глава МИДа ФРГ Бербок обвинила Россию в "коварной игре" вокруг легитимности Зеленского.

В России сомнения в легитимности президента Украины звучат давно на разных уровнях. Президент Владимир Путин во время визита в Китай 17 мая заявил, что ответ должен дать КС Украины и "сама политическая и юридическая система Украины". По его словам, для России это важно "если дело дойдет до подписания каких-то документов" об окончании войны.