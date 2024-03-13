Жданов: Атака на Волкова - стирание границ дозволенного

После смерти Алексея Навального будет больше нападений на оппозиционеров за рубежом, считает директор ФБК Иван Жданов. В интервью DW он прокомментировал атаку на Леонида Волкова.

Директор Фонда борьба с коррупцией (ФБК) Иван Жданов прокомментировал нападение на бывшего главу штабов Алексея Навального Леонида Волкова. "Нападение на Леонида Волкова сложно связать напрямую с "Полднем против Путина". В гораздо большей мере мы связываем это с убийством Алексея Навального и с абсолютным стиранием границ того, что дозволено. У них (пропутинских группировок. - Ред.) теперь полностью развязаны руки", - сказал Жданов в интервью DW в среду, 13 марта.

Он считает, что после гибели Навального фокус внимания прокремлевских активистов и российских спецслужб сместился на оппозиционеров, находящихся за пределами России. "Более серьезные спецслужбы будут работать условно по Христо Грозеву. А какие-нибудь подонки будут заниматься просто хулиганством: тут ШИЗО подожгли, тут яйцами закидали, а тут кого-то покалечили. И граница эта будет все время размываться. Очевидно, что после убийства Навального они даже не будут ходить к Путину за одобрением таких действий", - говорит Жданов.

По мнению директора ФБК, различные "группировки" будут таким образом пытаться "выслужиться, показать, насколько они крутые, кто кого преследовал за рубежом, кто до кого дотянулся".

Полную версию интервью с Иваном Ждановым смотрите в программе "DW Новости Шоу" .

Нападение на Леонида Волкова в Вильнюсе

Нападение на Леонида Волкова произошло вечером 12 марта перед его домом в Вильнюсе. "Ему разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком", - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что у Волкова ссадины на голове, синяк под глазом и окровавленная нога. Пострадавшего доставили в больницу.

Впоследствии сам Волков сообщил, что у него сломана рука, и назвал это "характерным бандитским приветом" от президента РФ Владимира Путина.

Атаку прокомментировал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. "Новости о нападении на Леонида шокируют. Соответствующие органы работают. Виновным придется ответить за свое преступление", - написал глава МИД в соцсети X.

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