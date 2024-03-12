В Вильнюсе напали с молотком на Леонида Волкова

По словам соратников Навального, неизвестный разбил окно машины Леонида Волкова и стал бить его молотком, попав в первую очередь по ногам.

На бывшего главу штабов Алексея Навального Леонида Волкова напали возле его дома в Вильнюсе. Об этом вечером во вторник, 12 марта, сообщили соратники скончавшегося оппозиционера Кира Ярмыш и Иван Жданов.

"На Леонида Волкова только что напали у его дома. Ему разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком", - написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в соцсети X. По ее словам, Волков находится дома, к нему едет полиция и скорая.

В интервью "Медузе" Ярмыш пояснила, что Волков отбивался от нападавшего дверью машины и ногами: "Поэтому били куда попали - по ногам".

"Жив, подробности позднее", - сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов , подтвердив, что соратника Навального били молотком по ногам и задели руки. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что у Волкова ссадины на голове, синяк под глазом и окровавленная нога.

Глава МИД Литвы: Виновные ответят за преступление

Атаку прокомментировал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. "Новости о нападении на Леонида шокируют. Соответствующие органы работают. Виновным придется ответить за свое преступление", - написал глава МИД в соцсети X.

Журналист Сергей Пархоменко рассказал, что Леонид Волков живет в дачном поселке. "То есть это не случайный уличный хулиган или грабитель. Это человек, который специально туда поехал нападать на Волкова", - сделал вывод Пархоменко.

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