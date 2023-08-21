Леонид Волков: Ждем от ФРГ большей жесткости и решительности

Чего российская оппозиция ждет от сотрудничества с властями Германии, какой должна быть санкционная политика Запада в отношении РФ и почему нельзя договариваться с президентом Путиным, DW объяснил Леонид Волков.

В Берлине в воскресенье, 20 августа, прошли шествие и митинг, приуроченные к годовщине отравления в России оппозиционного политика Алексея Навального. О том, насколько эффективны подобные акции и какие цели они преследуют, DW поговорила с соратником Навального по ФБК Леонидом Волковым.

DW: Как вам прошедшая акция?

Леонид Волков: Мне понравился формат шествия. У этой акции есть понятная цель. Мы хотим Urbi et orbi ("городу и миру" - название торжественного папского благословения. - Ред.) рассказать о том, что Владимир Путин - убийца, с которым нельзя договариваться. Мы хотим, чтобы это увидело как можно больше людей. Формат шествия, когда мы прошли по нескольким центральным улицам Берлина, максимально способствует этому.

Российский оппозиционный политик Леонид Волков Фото: STAR-MEDIA/IMAGO

Надо отталкиваться от политических целей. Мы хотели именно немецкому обществу сказать: "Ребята, глушите, давите все эти разговоры путинских друзей и полезных идиотов, что надо с ним договориться, надо с ним иметь дело, надо как-то какое-то перемирие заключить". Вот это все невозможно.

Понятно, что после митинга в Берлине или еще где-то - а митинги сегодня прошли в 118 городах в 35 странах, - Путин не убежит. Цель - создавать политическое давление, обозначать наше политическое присутствие, говорить с политиками, с гражданами, с журналистами, с обществом на Западе о том, что нам важно, как россиянам.

- Какую цель вы видите в сотрудничестве с немецкими властями? Что бы вы хотели, чтобы Германия сделала?

- Мы хотим от всех западных стран, и от Германии как одной из важнейших западных стран, большей решительности и жесткости. Не слушать тех людей, вот этих знаменитых "путинферштееров", которые говорят: "Все-равно Путин никуда не денется, с ним предстоит иметь дело. Рано или поздно с ним придется о чем то договориться".

Мы слишком хорошо понимаем, что Путин никогда не будет соблюдать никакие договоренности. Что любую паузу он использует только для того, чтобы произвести больше вооружений, накопить больше солдат, подготовиться получше к следующей фазе войны. Что свою подпись Путин выкинет и не будет обращать на нее никакого внимания, как он это делал уже много раз. Что ни в каких переговорах и договоренности с ним нет никакой ценности, потому что эти договоренности не будут стоить той бумаги, на которой они записаны.

Вот это сейчас очень важный месседж, когда мы видим, как поднимают голову в Германии правые и левые популисты. Мы понимаем, что нам сейчас очень важно говорить с немецким обществом о поддержке. Высокопарно говоря, добра в борьбе со злом.

- А можно дать пример желаемой жесткости и решительности в принятии решений?

- Мы много раз говорили и продолжаем говорить, что должна быть радикально пересмотрена cанкционная политика. Она медленная, слабая, неэффективная. Необходимо, чтобы гораздо больше людей попадали под персональные санкции.

В то же время нужна серьезная ревизия секторальных экономических санкций. Потому что значительная часть этих инструментов просто не работает, а значительная часть еще и вредит. Просто когда Путин с легкостью эти санкции обходит, а немцы переплачивают за что-то и реально страдают, то в итоге поддержка Украины, поддержка немецких политиков, которые выступают за жесткое сопротивление Путину, снижается из-за негативных последствий.

- Говоря о персональных санкциях, я хотела бы уточнить про количество лиц, на которые их налагают. То есть их должно быть не 10 человек в месяц, а 1000, грубо говоря?

- У нас есть список, в котором сейчас более 7500 человек. Начать хотелось бы с него.

- Допустим, завтра принимается этот список. Как это повлияет на ситуацию в России?

- Это очень сильно повлияет на настроения в российском чиновничестве. Особенно среди тех людей, которые считают, что они пока бегают ниже радара, им ничего не грозит. И что после Путина они вернутся к обычной жизни. Очень многие люди, которые не относятся к ближайшему путинскому окружению, они же считают так: "У нас руки не по локоть в крови, эти придут, другие - неважно. Мы всегда есть, мы такое среднее чиновничество, мы себе место найдем, мы договоримся, у нас никаких проблем не будет". Вот им надо жестко обозначить, что у вас будут проблемы, ребята, и вам надо сейчас очень быстро занимать сторону и делать выбор.

Тут речь не о каком-нибудь Сечине, который понимает, что он с Путиным навсегда, что куда Путин, туда и он. Ему в Европу закрывают дорогу, так он сядет на свой самолет и полетит на Сейшелы или Мальдивы. А какой-нибудь там замглавы департамента в каком нибудь министерстве, который работает винтиком в этой военной машине? Ну, он там не 5 миллиардов украл, а 5 млн. У него домик в Австрии. Это его пенсионные планы и все, что у него есть. И перспектива лишиться этого домика - это для него серьезная угроза.

- И что дальше? Он что, пойдет к Путину и скажет пожалуйста, останови войну?

- Нет. Но кто-то начнет тихонечко уезжать, увольняться. Пытаться найти какие-то пути соскока и выхода, как они это, в общем-то, и делают. На самом деле среди такого среднего чиновничества довольно много есть попыток бегства. Это станет все более громким и заметным. И будет сильно влиять на эффективность работы российской бюрократии.

- Вы можете коротко сформулировать к чему сейчас в основном сводится работа Фонда борьбы с коррупцией?

- Это я не могу коротко сформулировать, потому что ФБК - крупная организация, у нас работают более 140 человек, и мы делаем штук десять разных больших политических проектов.

- Но фокус-то один какой-то есть?

- Фокус - это победа над Путиным. Политические изменения, изменение общественного мнения в России. Тут и наши расследования, и Youtube-канал "Популярная политика", у которого аудитория под 18 млн человек в месяц уникальных зрителей. Это проект по социологическим исследованиям в России. Это мониторинг цен, это подпольная сеть штабов Навального - защищенная платформа для активистов, которые общаются в России. Общая канва все проектов такая: делать то, что направлено вовнутрь России и влиять на настроения в России, таким образом мешая Путину мобилизовывать новых людей, обманывать новых людей, продолжать войну.

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