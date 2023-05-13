Леонид Волков получил немецкую премию имени Теодора Хойса

Соратник Алексея Навального указывает на силу демократии, которой угрожают дезинформация и разжигание ненависти в СМИ, отметили в фонде имени Теодора Хойса.

Соратник российского оппозиционного российского политика Алексея Навального Леонид Волков получил престижную немецкую премию имени Теодора Хойса (Theodor-Heuss-Preis). Церемония вручения награды, названной в честь первого федерального президента Германии, прошла в Штутгарте в субботу, 13 мая.

Учредители премии особо выделили "смелость и ум" россиянина. "Волков очень рискует, указывая на силу демократии, которая находится под давлением дезинформации, жестокости и разжигания ненависти в СМИ", - подчеркнула заместитель председателя фонда имени Хойса Забине Лойтхойссер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger).

Между тем сам соратник Навального в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk Kultur отметил, что эффективность пропаганды со стороны российских властей в условиях войны против Украины ослабевает. По словам живущего за пределами России Волкова, "пропагандистские телешоу смотрят меньше зрителей", а поддержка президента РФ Владимира Путина и войны с соседним государством "резко упала и в опросах общественного мнения".

Лауреат 2022 года - "Международный Мемориал"

Фонд Теодора Хойса присуждает премию ежегодно с 1965 года. Лауреатами этой награды, как правило, являются выдающиеся личности - активные участники демократического процесса и защитники гражданских прав.

Среди них - немецкий философ Юрген Хабермас (Jürgen Habermas), бывший президент бундестага Рита Зюссмут (Rita Süssmuth), немецкий писатель Гюнтер Грасс (Günter Grass), бывший президент Чехии и писатель Вацлав Гавел и американский художник болгарского происхождения Христо. В 2022 году лауреатом премии стало Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал".

Смотрите также: