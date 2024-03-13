Волков назвал нападение на себя "приветом от Путина"

Представитель спецслужб Литвы заявил, что атака на Волкова "вероятно" была организована россйиской стороной и могла быть связана с предстоящими президентскими выборами.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков, подвергшийся накануне нападению в Вильнюсе, заявил, что произошедшее покушение - это "типичный, характерный, бандитский привет от Путина из бандитского Петербурга". Об этом политик рассказал в видео, опубликованном в его Telegram-канале в ночь на среду, 13 марта.

Из рассказа Волкова следует, что нападавший был один. Однако жена оппозиционера Анна Бирюкова допустила, что нападавших на политика могло быть и двое. "Леонид успел заметить одного, его жене кажется, что в последний момент из окна она увидела двоих", - рассказала "Агентству" пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. По ее словам, сложно судить о том, какие намерения были у участников нападения. "Судя по жестокости атаки, планировать они могли что угодно. Непохоже, что у них не было цели нанести серьезные повреждения", - уточнила Ярмыш.

Расследование ведет полиция Вильнюса

Досудебное расследование ведет Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда, при участии Управления криминальной полиции Литвы, сообщило балтийское издание Delfi. Кроме того, на место преступления выезжали сотрудники антитеррористического подразделения полиции Литвы Aras, сообщил заместитель генерального комиссара полиции Саулюс Тамулявичюс. По его словам, рассматривается несколько версий, но нападавший пока не найден.

Представитель спецслужб Литвы заявил, что атака "вероятно" была организована российской стороной и могла быть связана с предстоящими президентскими выборами, передает агентство Reuters.

Президент Литвы Гитанас Науседа допустил, что на Волкова напали "под влиянием Кремля", сообщает Литовское национальное радио и телевидение. "Я хочу четко заявить, что службы дадут оценку, проведут расследование и, я надеюсь, найдут виновных. Путину я могу сказать только одно - здесь вас никто не боится", - сказал Науседа.

Реакции на нападение на Волкова

С версией Волкова согласен известный журналист-расследователь Христо Грозев, работавший с командой Навального. "Большой террор небольшого диктатора начался", - написал в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter)

"Шокирующими" назвал новости о нападении на Волкова министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, виновные ответят за свое преступление.

Шокирована новостью о нападении на Волкова и посол США в Литве Кара Макдональд. "Его стойкость и смелость перед лицом недавних попыток заставить его замолчать и запугать вдохновляют. Команда Навального по-прежнему открыто выступает против репрессий и жестокости Кремля", - написала она в соцсети X.

Били молотком

На бывшего главу штабов Алексея Навального Леонида Волкова напали возле его дома в Вильнюсе вечером, 12 марта. Как сообщили соратники скончавшегося оппозиционера Кира Ярмыш и Иван Жданов, нападавший разбил окно в машине политика, распылил в глаза слезоточивый газ, после чего стал бить Волкова молотком.

На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что у политика ссадины на голове, синяк под глазом и окровавленная нога. Позднее выяснилось, что у Волкова также сломана рука.

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