Трагедия и героизм украинцев в проекте DW для местных СМИ

В Брюсселе в пятницу, 19 апреля, прошла заключительная церемония трехлетнего проекта DW по поддержке региональных журналистов в Украине. Программа MediaFit, которую провела Академия DW (DW Akademie), дала возможность журналистам и СМИ на юге и востоке Украины освещать события на передовой и рассказывать о происходившем на временно оккупированных территориях.

Программа стартовала еще до полномасштабного российского вторжения в Украину, в июне 2021 года, при финансовой поддержке Европейского Союза и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Реализовать проект Академии DW помогли партнеры - французская медиакомпания Transtele Canal France International (CFI) и Литовское радио и телевидение (LRT). Благодаря проекту журналисты прошли тренинги, получали консультации международных и региональных экспертов и имели обратную связь на каждом этапе разработки медиапродуктов.

Новые медиапродукты для 10 регионов Украины

Программа MediaFit оказала поддержку украинской общественной телерадиокомпании "Суспільне" (UA:PBC) и ее корреспондентам, которые работали на передовой близ Харькова и Мариуполя. Кроме того, своим фондом Creators Fund Академия DW поддержала независимых региональных журналистов с упором на развитие инициатив, разоблачающих дезинформацию. Целью фонда было продвижение разнообразного, актуального и новаторского медиаконтента для аудиторий Донецка, Луганска, Днепра, Харькова, Запорожья, Херсона, Николаева, Одессы, Сум и Чернигова.

Участники тренинга MediaFit из Херсона в Польше Фото: Vladyslava Misna/DW

За четыре сезона работы Creators Fund в нем приняли участие 60 человек, команд и медиаорганизаций - от профессиональных журналистов и опытных редакторов до видеографов-рекламщиков, правозащитников и изданий об архитектуре. Они создали 29 документальных фильмов и репортажей, 30 подкастов, 29 мультимедийных историй и 6 проектов по проверке фактов.

Качественная журналистика, несмотря на войну

Кураторы проекта рассказали, что из-за войны России в Украине многие его участники вынуждены были покинуть родные места и бежать в другие регионы. Кроме того, массированные российские атаки на украинскую инфраструктуру, перебои с электричеством и интернетом, а также психологические проблемы сильно осложняли и замедляли производство и публикацию материалов. Но несмотря на все трудности, связанные с войной, "журналисты продемонстрировали высокую мотивацию, стойкость, активно работали над проектами и выдавали качественные продукты".

Фото, снятое участником проекта близ Чернигова Фото: George Ivanchenko

Чтобы создать уникальные материалы, показать Украину и ее проблемы до и во время войны, журналисты проехали тысячи километров, снимая истории людей в тылу и в самых опасных местах на линии фронта. Авторы рассказывали об этнических группах, живущих в условиях войны, развенчивали российскую дезинформацию и пропаганду, переосмысливали советскую архитектуру и даже сняли философское видеоэссе о "Бэнкси из Харькова". Тысячи пользователей обсудили материалы журналистов Odesa.online о гибели дельфинов в Черном море от российской агрессии, а документальный фильм об украинских заключенных "Невидимка" правозащитной группы "Січ" был показан на больших экранах в Вильнюсе, Варшаве и Риме.

Журналисты показали трагедию войны и героизм украинского народа

Елена Солодовникова на награждении в Брюсселе Фото: DW Akademie/Pavel Demchenko

Режиссер-документалистка Елена Солодовникова из Харькова создала подкаст "Жизнь после героя" о женщинах, потерявших мужей на войне. "Это очень личный проект, потому что мой муж, журналист, погиб два года назад во время полномасштабного вторжения России. И я прекрасно понимаю, что значит потерять мужа, родных. Я понимаю не только потерю, но и то, как начать жизнь с чистого листа, найти новый смысл", - рассказала она DW. Аудио было для нее новым форматом, но, по ее словам, именно он позволил раскрыться ее героиням. Подкаст Елены был признал лучшим проектом программы MediaFit.

С 17 по 19 апреля участники проекта MediaFit были в Брюсселе, где обсуждали будущее украинских СМИ на форуме "Устойчивые украинские медиа - путь вперед", на котором выступили официальные представители Евросоюза, Украины, а также известные украинские журналисты. В столице ЕС также прошла церемония награждения лучших журналистских материалов, созданных в рамках проекта.

Николай Дондюк на награждении в Брюсселе Фото: DW Akademie/Pavel Demchenko

В номинации "Лучший документальный фильм" победила картина "Чрезвычайные" Николая Дондюка о пожарных и спасателях Херсонской области, которые поднимали украинский флаг даже при российской оккупации. "Спасибо за возможность снять этот документальный фильм, потому что у меня было огромное желание снять фильм о своем уголке Украины и рассказать о людях, которые его защищают, пусть и не с оружием в руках. Уникальность этой истории заключается в ракурсе, в том, что я один смог получить полный доступ к экстренным службам Херсона", - сказал он на церемонии награждения.

Академия DW - это центр Deutsche Welle по развитию СМИ за пределами Германии, обучению и подготовке журналистов. Ее проекты нацелены на обеспечение прав человека на свободу слова и беспрепятственный доступ к информации.