Вредит здоровью детей? Зачем в Кыргызстане блокируют TikTok

В Кыргызстане с 18 апреля 2024 года ограничили доступ к социальной сети TikTok. Официальной причиной названо предотвращение причинения вреда здоровью детей. О том, что сервис заблокируют, за два дня до этого, 16 апреля, сообщили несколько информагентств страны. Им стало известно, что Минцифры КР направило письмо интернет-провайдерам со ссылкой на ГКНБ - "ограничить доступ к социальной сети TikTok на территории КР и предоставить письменный ответ о блокировке до 18 апреля 2024 года". В письме отмечается, что в кыргызстанском сегменте TikTok "отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента", в частности, в детском информационном пространстве.

17 апреля пресс-служба Министерства цифрового развития подтвердила информацию о блокировке TikTok в Кыргызстане и о том, что такое решение принято на основании письма ГКНБ. В заявлении ведомства говорится: "Основанием для вынесения решения послужило несоблюдение со стороны TikTok закона КР "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию".

Блокировка TikTok в КР вызвала общественный резонанс. Кто-то поддерживает такие меры, а кто-то считает, что запретами ничего не решить. Вот что об этом говорят активные пользователи TikTok, которых непосредственно коснулось такое решение властей.

Тиктокеры о блокировке

Стэн, известный кыргызстанский тиктокер с аудиторией в 4 миллиона подписчиков, признается, что не до конца понимает эту меру со стороны государства: "Если так действительно нужно, значит, так нужно". Но, по его мнению, ТikТok - это платформа, благодаря которой о Кыргызстане узнавали во всем мире. "Я очень люблю свою страну, мне очень нравится, когда о нашей стране узнают все больше и больше, особенно когда ты можешь встречать своих земляков за рубежом и создавать этот братский вайб, отношения между друг другом", - делится собеседник.

Между тем, тиктокер замечает, что запретный плод сладок: "И чем больше ты ограничиваешь человека, тем больше ему наоборот хочется туда вовлечься. Поэтому, я думаю, если все дело было в детях или в подростках, то они, возможно, на других площадках будут искать тот контент, который потребляли в ТikТok. Что касается меня самого, то, наверное, я буду абстрагироваться, навыки все равно остаются и можно их использовать, конечно, на других площадках".

TikTok особенно популярен среди детей и подростков. На фото - молодежь на улицах Бишкека Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

Другой активный пользователь этой соцсети - актер и блогер Кутман Айылчиев - рассказывает, что сначала, узнав новость о блокировке, подумал, что этого не произойдет, так как ранее (в августе 2023-го. - Ред.) ТikТok уже хотели закрыть, но тогда его не заблокировали. "Если честно, мы в недоумении, что происходит, потому что не понимаем, какой был смысл закрытия ТikТoк у нас в стране… Мы даже не поняли, как это будет происходить. С 18-го числа официально у всех в данное время не работает ТikТoк, и это очень сложно, потому что многие бизнесмены, компании, даже журналисты - все работали через ТikТoк", - говорит блогер.

По словам Кутмана, он общается с другими блогерами и инфлюенсерами относительно того, что можно сделать и как решить эту проблему. "Мы сейчас не владеем какой-либо информацией о том, что будет дальше. Но мы хотим донести правительству или людям, которые решили закрыть ТikТoк, что ТikТoк-платформа - это не только развлечения и не только танцы, есть еще и информативная сторона".

Почему блокируют TikTok

О том, что со стороны власти недостаточно информации, почему заблокировали TikTok, говорит и эксперт по правам человека, экс-омбудсмен Атыр Абдрахматова. "Наше правительство не дало четкое обоснование. К примеру, во многих странах, в тех же США или в европейских государствах, ТikТoк блокируют, частично вводят запреты из-за угрозы национальной безопасности, выраженной в отсутствии защиты персональных данных… У нас же сослались на закон о защите детей от вредной информации... И это вызывает вопросы, потому что любое ограничение прав граждан должно быть обоснованно и соразмерно тем рискам и угрозам, которые могут поступить", - отмечает эксперт.

Атыр Абдрахматова, эксперт в области прав человека Фото: privat

По мнению Атыр Абдрахматовой, должно быть исследование, которое бы показывало, что ТikТoк оказывает негативное влияние на детей, причем лучше в открытом доступе, а так как его нет, "пока это выглядит необоснованной попыткой ограничить один из ресурсов распространения информации". К тому же эксперт обращает внимание на то, что любой запрет порождает желание его обойти. "У нас очень продвинутая молодежь, они будут пользоваться VPN, дальше будут выкладывать и пользоваться. А что дальше, пойдут индивидуально по каждому гражданину штрафовать, запугивать или что будет?", - задается вопросом она. Экс-омбудсмен подчеркивает, что формальный запрет не приводит к фактическому исчезновению этой соцсети.

После TikTok начнут ограничивать доступ и к другим соцсетям?

По мнению медиаэксперта Тамары Валиевой, блокируя TikTok в Кыргызстане, "пытаются закрыть голос молодежи". "Это их ресурс, они в основном там самовыражаются. У нас в Кыргызстане достаточно много блогеров, которые прославились именно в ТikТoк, и как-то пытаются выразить себя там". Помимо этого, Валиева отмечает, что пострадают и представители бизнеса, которые также через рекламу в TikTok продвигают свои услуги.

Медиаэксперт не исключает, что в будущем начнут ограничивать доступ и к другим социальным сетям. Она считает, что блокировка TikTok - это больше политическое решение. "Сейчас попробуют TikTok, потом за все остальное примутся. У нас уже в связи с принятием закона об "иноагентах" был такой мощный удар по свободе слова и по неправительственному сектору", - сетует она.

Тамара Валиева отмечает, что закрытие ресурса - "это не есть эффективный метод". По ее словам, "лучше проводить уроки медиаграмотности в школах и вкладываться в развитие людей, нежели ограничивать такие платформы…".