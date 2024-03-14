Аналог закона "об иноагентах" принят в КР. Чем он грозит НКО

Парламент Кыргызстана 14 марта 2024 года одобрил в третьем чтении так называемый закон об "инопредставителях" - аналог российского закона "об иноагентах". Проект закона был принят без обсуждений: "за" проголосовали 66 депутатов, "против" - 5. Согласно предусмотренным в документе поправкам, некоммерческие организации, получающие средства из иностранных источников и участвующие в политической деятельности, должны быть включены в реестр иностранных представителей. На сайте парламента отмечается, что законопроект разработан в целях обеспечения открытости и публичности деятельности некоммерческих организаций.

Согласно документу, уполномоченный орган вправе запрашивать у некоммерческих организаций их распорядительные бумаги; получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности НКО у органов государственной статистики, налоговых органов и других органов государственного надзора и контроля, а также кредитных и иных финансовых организаций; направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых некоммерческой организацией; проводить проверки соответствия деятельности некоммерческой организации, в том числе по расходованию денежных средств. Несмотря на то, что во втором чтении из законопроекта была исключена норма об уголовной ответственности, представители гражданского общества обеспокоены возможными последствиями вступления в силу закона "об инопредставителях".

"Под политической понимается любая публичная деятельность"

Директор правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова обращает внимание на то, что 14 марта законопроект был принят сразу и комитетом, и парламентом, хотя заседание профильного комитета по расписанию было во вторник, 12 марта. "И сегодня вдруг на пленарном заседании этот законопроект появляется в повестке дня, принимается, и, если честно, я до сих пор сама не знаю, когда было заседание комитета. Не совсем понятно: если они хотели его принять, почему они во вторник его не приняли так, как полагается", - говорит Джакупова.

Директор правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова Фото: privat

Она указывает и на то, что окончательная версия законопроекта неизвестна представителям гражданского общества. При этом Джакупова поясняет, что после второго чтения правки могли носить только технический характер. Говоря об отличиях между вариантами проекта закона Чолпон Джакупова заметила, что в концепте законопроекта во втором чтении появилось определение политической деятельности, которое вступает в противоречие с Конституцией КР, ведь "под политической деятельностью объявляется фактически любая публичная деятельность". В частности - участие в организации публичных мероприятий в форме собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетов, дебатов публичных, дискуссий и выступлений.

Чолпон Джакупова обращает внимание на то, что к политической деятельности относится и формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения разного рода опросов. "Опросы общественного мнения - это социология, да? Можно социологию обвинить в том, что она является политической деятельностью. Это наука. Во всем мире это наука, а у нас это политическая деятельность… Такое неправомерно широкое трактование политической деятельности носит явно дискриминационный характер", - считает она.

"Непонятно, какой прозрачности не хватает"

"Непонятно, какой прозрачности не хватает, потому что НКО сдают стандартные отчеты наравне с коммерческими организациями. Информация у государственных органов о нашей деятельности есть, включая информацию об обладаемых нами активах... Плюс с прошлого года началась сдача отчета в налоговую, который есть в открытом доступе для всего общества", - отмечает, в свою очередь, директор ОО "Альянс по продвижению гражданских инициатив" Бакытбек Сатыбеков.

Он надеется, что еще есть возможность не допустить вступления этого закона в силу в том случае, если президент страны наложит на него вето. Сатыбеков признает, что закон об "инопредставителях" будет иметь негативные последствия для развития КР в целом. По его мнению, надо принять во внимание, что Кыргызстан пока еще развивающаяся страна, и здесь не сформировалась культура поддержки некоммерческих организаций из внутренних источников: в основном, поддержка идет за счет международных организаций.

"Неотъемлемой частью устойчивого развития в современном мире является наличие не только законодательной, исполнительной, судебной власти, но должны быть и независимые медиа и организации, которые решают разные вопросы, в том числе говорят об имеющихся проблемах в стране. Помимо того, они решают и некоторые социальные проблемы", - подчеркивает Сатыбеков.

"Все начинается с малого…"

Директор ОО "Мувгрин", осуществляющая независимый гражданский мониторинг качества воздуха в КР, Мария Колесникова говорит, что существует предположение, будто НКО в Кыргызстане не ведут отчетность и не платят налоги. Как представитель НКО, она утверждает, что "это в корне неправильно". По словам Колесниковой, только у налоговой службы существует 13 видов отчетов для НКО. "Мы, например, публикуем свой ежегодный отчет на сайте нашей организации. И так делают очень многие НКО. И если говорить о том, что вообще поспособствовало принятию этого закона, то хотелось бы развеять эти мифы", - поясняет Колесникова.

Директор ОО "Мувгрин" в Бишкеке Мария Колесникова Фото: privat

По ее словам, сейчас среди экологических НКО существует мнение, что законопроект, возможно, не коснется их работы, поскольку они проводят созидательную деятельность. Но вызывает беспокойство то, что очень широко можно трактовать политическую деятельность: "Если мы будем критиковать, допустим, министерство или там мэрию за то, что они недостаточно вкладывают сил или неэффективные действия предпринимают по борьбе со смогом, то мы тоже подпадаем под эту деятельность. На самом деле мы обеспокоены, потому что все начинается с малого, а потом мы не знаем, чем это закончится". По ее мнению, не стоит недооценивать этот закон и думать о том, что это касается только политических организаций. "Сегодня это одни организации, а завтра уже другие…", - говорит Мария Колесникова.

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