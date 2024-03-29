12 лет в школе. Зачем Кыргызстану новая модель обучения?

Кыргызстан намерен перейти на 12-летнее обучение в школах. Такая инициатива властей стала довольно неожиданной как для общественности, так и для экспертного сообщества. Готовы ли школы страны к новой модели обучения?

Кыргызстан перейдет на 12-летнее школьное образование. Соответствующее распоряжение одобрил кабинет министров КР 15 марта текущего года. Министр образования Догдуркул Кендирбаева на пресс-коференции 26 марта рассказала о причинах перехода на новую модель обучения: "Во-первых, из 197 стран в составе ООН в более 150 странах реализуется программа 12-летнего образования. Во-вторых, до этого тоже проводилась подготовительная работа по переходу к 12-летней модели обучения. Но сейчас у государства есть средства, строятся школы, уже разрешено закупить учебники кембриджской системы из Сингапура, который в последние годы является лидером в достижениях в сфере образования детей...".

Глава ведомства сообщила, что переход на 12-летнее обучение полностью трансформирует весь образовательный процесс, начиная со школьных учебников и оценки эффективности деятельности педагогов. Министр пояснила, что при переходе на новую модель обучения программа первых классов 12-летнего образования будет основана на программе дошкольной подготовки, и нулевой класс будет упразднен в пользу первого. То есть, дети пойдут в школу в 5-6 лет, а закончат в 16-17. Среди прочего, Кендирбаева рассказала, что в 10,11,12 классах у учащихся будет возможность получить профильное образование по рабочим специальностям с выдачей сертификатов.

"Любую хорошую идею можно испортить плохой реализацией"

Хотя обсуждения о внедрении 12-летнего образования ведутся уже несколько лет, такая инициатива властей стала довольно неожиданной. К тому же "дорожная" карта еще на стадии разработки, и нет точной информации, как именно будет проходить переход на новую модель обучения. Это, в свою очередь, вызывает много вопросов и ставит под сомнение успешность проведения образовательной реформы.

Екатерина Касымова Фото: privat

"В целом, переход на 12-летнее образование - это хорошо, вопрос, как мы будем это реализовывать, потому что любую хорошую идею можно испортить плохой реализацией", - говорит эксперт в сфере образования Екатерина Касымова. Она признает, что необходимость проведения реформы назрела: во-первых, увеличится охват дошкольным образованием (сейчас охват - 24,5 процента); во-вторых, выпускники школ смогут поступать в вузы за границей без необходимости учиться дополнительный год при зарубежном университете (University Foundation year) или на первом курсе в отечественном вузе.

Касымова подчеркивает, что при внедрении новой модели обучения нужно контролировать форматы работы с детьми дошкольного возраста: как будут с ними работать педагоги. "Если детей усадят за парту, это называется "школяризация" в дошкольном образовании, которую все передовые центры развития дошкольного образования стараются избегать. А сейчас она будет на законодательном уровне. Это, наверное, самое страшное, что может случиться в плане провала этой реформы. Потому что это отразится и на психическом состоянии детей, и на утрате учебной мотивации", - полагает она.

По мнению эксперта, государственный сектор готов к проведению реформы частично: "Никто не был готов к этому решению. Оно обсуждалось неоднократно на протяжении нескольких лет, но его не внедряли именно в связи с тем, что инфраструктурно государственная система образования не готова. Почему она не готова? Потому что у нас и так школы перегружены детьми, не хватает, в принципе, вообще самих зданий школ…".

О проблемах с инфраструктурой и учебниками

Абдывахап Нурбаев Фото: privat

Проблему переполненности школ подтверждает и Абдывахап Нурбаев, председатель Национальной инициативы "Билимдуу Кыргызстан" ("Образованный Кыргызстан"): "У нас в Оше, Бишкеке, Чуйской области есть школы, в которых по норме должны были учиться 1000 учеников, а там до 4000. И в одном классе по 50-60 человек учатся, и где мы их поместим, если мы еще один год добавим?". Также он замечает, что в некоторых селах зимой в школу надо будет ходить по 2-3 километра пешком, что достаточно трудно для шестилетних детей.

Кроме того, Нурбаев указывает на проблему с учебниками: "У нас до сих пор используются книги, которые выпускались 15-20 лет назад. Здесь не только большая проблема с нехваткой учебников, но еще и с качеством". По данным Минобразования и науки КР, школьники обеспечены учебниками на 74%. Но есть мнение, что это завышенная цифра: по некоторым расчетам, обеспеченность учебниками достигает едва 50%. Об этом говорится в анализе, представленном Национальной инициативой "Билимдуу Кыргызстан" и ОФ KG Analytics.

Мырза Каримов Фото: privat

Независимый эксперт в области образования Мырза Каримов подтверждает, что содержание учебников - большая проблема. По его словам, нужно готовить поколение новых авторов, знающих как писать учебники для детей. В настоящее время авторы учебников - это в основном академики, доктора наук или кандидаты наук, которые пишут академическим языком. Каримов выражает мнение, что к составлению учебников нужно привлекать учителей школ, которые знают, как работать с детьми и доступно донести информацию.

В реформе ключевая фигура - учитель

Вместе с тем независимый эксперт замечает, что в данный момент учителя не готовы к переходу на 12-летнее школьное образование, так же, как и вузы, которые должны подготовить соответствующих специалистов. По выражению Каримова, им необходимо пройти не только переквалификацию, но и полностью изменить подход к обучению. Он указывает на то, что сейчас уроки проводятся в основном в формате лекций. Помимо этого, эксперт рассказал, что в школах актуальны такие проблемы, как нехватка учителей, небольшая заработная плата - в районе 20 тысяч сомов (примерно 207 евро) и что более 50% учителей пенсионного и предпенсионного возраста.

Умутхан Тыналиева Фото: privat

Умутхан Тыналиева, эксперт по гуманитарным вопросам Центра экспертных инициатив (ЦЭИ) "Ой Ордо", обращает внимание на то, что в любой образовательной реформе ключевая фигура - это учитель. "Именно от готовности учителя зависит успешность реформы, не от готовности министерства или каких-то чиновников. Если у учителя есть возможность переквалифицироваться или где-то повысить квалификацию, он будет обеспечен методиками и у него будет четкая мотивация, в том числе и финансовая… На этом должен быть акцент, потому что ему преподавать, ему воспитывать, ему отвечать за результат", - считает эксперт.

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