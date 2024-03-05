"Свобода" против пропаганды: спутниковый пакет на русском

В русскоязычном медиапространстве появился новый спутниковый пакет "Свобода". С его помощью "Репортеры без границ" предоставляют доступ к независимым СМИ, которые смогут вещать в России, Беларуси и по всей Украине.

Новый русскоязычный спутниковый пакет "Свобода" был официально запущен во вторник, 5 марта. По инициативе международной правозащитной организации "Репортеры без границ" девять русскоязычных теле- и радиоканалов теперь вещают через спутник на территории всей Европы, включая Россию, Беларусь и Украину, а также Ближнего Востока и Северной Африки.

Так, в рамках пакета "Свобода" будут транслировать свои программы: "Эхо", "Радио Сахаров", "Настоящее время", "Еврорадио", молдавский телеканал ТВ8, берлинская телекомпания "Ост/Вест 24", а также объединенные каналы с участием "Важных историй", "Холода", "Новой газеты Европа", Ирины Шихман и других. Отдельный новый канал называется "Беларусь завтра", еще один канал создает студия украинского журналиста Дмитрия Гордона. В ближайшие месяцы к вещанию присоединятся и другие СМИ и журналисты. Помимо этого создатели работают над отдельным новостным каналом. В итоге спутниковый пакет планируется расширить до 25 независимых русскоязычных теле- и радиоканалов. Свой контент будет предоставлять и DW на русском.

Пакет "Свобода" доступен бесплатно в незашифрованном виде на спутнике Hotbird компании Eutelsat в позиции 13E. Таким образом его потенциальная аудитория - 4,5 миллиона домохозяйств в России, а также примерно 800 тысяч - на временно оккупированных Россией территориях Украины. По данным "Репортеров без границ", все эти домохозяйства уже смотрят телевизор с этой спутниковой позиции и не нуждаются в дополнительном оборудовании для просмотра новых каналов. На территории Украины таких домохозяйств около 3,5 млн. А в Беларуси и Молдове - сотни тысяч, поскольку эта спутниковая позиция популярна с начала 1990-х годов, так что создатели рассчитывают на хорошее покрытие на постсоветском пространстве в целом.

Руководитель проекта "Свобода" Джим Филиппов утверждает, что спутник Hotbird 13G оснащен новейшими технологиями, которые не позволят российскому или другому авторитарному правительству заглушить его сигнал: "Я не говорю, что это невозможно, но это не так просто, учитывая наши возможности защиты от помех". Филиппов рассказал журналистам и о планах расширить спутниковое вещание "Свободы" на весь мир, указав, что интерес к его контенту растет.

Свободный поток информации без пропаганды

Цели проекта - восстановить беспрепятственный и свободный от военной пропаганды поток информации между Европой и Россией, а также поддержать украинское, российское и белорусское гражданское общество. "Свобода" призвана продемонстрировать, что "демократические государства могут экспортировать независимую журналистику, чтобы преодолеть логику пропаганды, которую экспортируют диктатуры", говорят "Репортеры без границ".

"В условиях ограничения цифрового пространства в РФ спутниковый пакет "Свобода" - это свидетельство нашей неизменной приверженности праву на доступ к независимым СМИ и попытка укрепить устойчивость российского журналистского сообщества в изгнании", - заявил генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар. По его сведениям, от 6 до 9 процентов взрослого населения РФ читают, смотрят или слушают российские независимые СМИ, и сейчас важно расширить их охват, чтобы сохранить свободу мнений.

Проект "Свобода" некоммерческий, он создан на базе неправительственной организации "Репортеры без границ", которая и выделяет на него бюджет, сообщили ее представители корреспондентке DW. Это около 3 млн евро в год. Организация также призывает спонсоров поддержать спутниковый пакет "Свобода" и надеется получить дополнительные средства, например, от Европейского парламента. До сих пор никаких средств Евросоюза в этот проект вложено не было. "Денег для вас у меня нет, но есть мощная моральная поддержка", - сказала на открытии вице-председательница Еврокомиссии Вера Юрова.

Евросоюз поощрил проект

Официальный запуск пакета "Свобода" состоялся 5 марта в Европейском парламенте в Брюсселе при поддержке эстонского евродепутата Андруса Ансипа и с участием вице-председательницы Еврокомиссии Веры Юровой родом из Чехии. Они вспомнили те времена, когда в их странах слушали "голоса" из-за рубежа, чтобы узнать правду о том, "что происходит буквально за углом". Юрова анонсировала этот проект еще годом ранее, в феврале 2023-го. ЕС считает необходимым поддержать независимых российских журналистов, помочь расширить масштаб их деятельности и заполнить пробел на рынке русскоязычных СМИ, "чтобы они могли создавать больше контента и шире распространять его "без вмешательств в редакционную политику". "Я хочу поддержать идею, что у людей должен быть выбор", - сказала тогда еврокомиссар.

По ее словам, доступ к независимым и разнообразным источникам информации - это одна из основ функционирования демократических обществ. "Спутниковый пакет "Свобода" соответствует обязательствам Еврокомиссии по обеспечению плюрализма СМИ и свободы информации, а мы поощряем инициативы, способствующие реализации этих принципов", - заявила Юрова перед церемонией открытия.

Технические параметры для приема "Свободы":

Спутник: Hotbird 13G в точке 13.0E

Транспондер: tp 122

Частота: 10949 МГц

Поляризация: Вертикальная

Символьная скорость: 27500 Ксим/с

FEC: 2/3

Модуляция: DVB-S2/8PSK

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