Немцы видят в дезинформации угрозу для демократии

Две трети респондентов возлагают вину за фейки на протестные организации, больше половины - на иностранные правительства, треть - на правительство Германии.

Большинство немцев считает фейковую информацию, распространяемую в интернете, большой общественной проблемой. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Фондом имени Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung). Его результаты представлены в среду, 28 февраля. Подобная дезинформация несет угрозу для демократии и сплоченности общества, считает 81 процента опрошенных в ходе исследования "Смущенная общественность". Результаты исследования показывают проблемы, которые надо решить, чтобы "защитить нашу либеральную демократию", заявила руководитель фонда Даниэла Шварцер (Daniela Schwarzer).

Свыше 90 процентов респондентов придерживаются мнения, что дезинформация, чаще всего распространяемая в социальных сетях, мессенджерах, онлайн-блогах и новостных изданиях, имеет целью воздействие на политическое мнение населения. Кроме того, считает подавляющее большинство опрошенных, она используется для оказания влияния на предвыборные предпочтения избирателей (86 процентов) и раскол общества (84 процента). Чаще всего фейковые сообщения касаются острых социально-политических и общественных вопросов, таких, как миграция, здоровье, война, климатический кризис.

Источниками дезинформации, считают участники опроса, преимущественно являются политические актеры. Две трети респондентов возлагают вину за фейки на протестные организации, 60 процентов - на блогеров и инфлюенсеров, 53 процента - на иностранные правительства, половина - на немецких политиков и политические партии. А почти треть опрошенных назвала распространителем дезинформации германское правительство.

Репрезентативное исследование Фонда имени Бертельсмана было проведено в октябре 2023 года. В нем приняло участие в Германии 5055 человек.

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