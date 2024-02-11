ФРГ, Франция и Польша хотят бороться с российскими фейками

Страны "Веймарского треугольника" - Германия, Франция и Польша - хотят предпринять совместные действия против российской дезинформации. Об этом в субботу, 10 февраля, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью изданиям Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Gazeta Wyborcza и Ouest-France.

В преддверии встречи с главами МИД ФРГ и Польши, Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) и Радославом Сикорским, Сежурне пообещал "прозрачно раскрыть" инструменты российской дезинформации. "У нас есть убедительные доказательства того, что существуют и "спящие" операции, то есть инструменты, которые могут быть активированы в любой момент, особенно во время выборов", - сказал французский министр.

По словам Сежурне, Россия использует в качестве основных инструментов дезинформации "фабрики троллей" и сайты фальшивых новостей, копирующие дизайн известных мировых СМИ.

Российского посла вызвали в МИД Франции

В понедельник, 5 февраля, МИД Франции вызвал посла РФ после гибели двух французских волонтеров в результате российского обстрела территории Украины, а также в связи с тем, что Париж назвал всплеском дезинформации из Москвы.

Тогда Стефан Сежурне назвал российскую атаку актом "варварства", а также обвинил Кремль в направленной против Франции систематической кампании по дезинформации. МИД страны предупредил о дальнейшем развитии кампании в преддверии визита Эмманюэля Макрона в Украину, намеченного на конец февраля.

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