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Париж: Двое французов погибли при ударе России по Бериславу

Алексей Волошинов
2 февраля 2024 г.

Президент Франции Макрон назвал "трусливым и возмутительным поступком" российский удар по Бериславу, унесший жизни двух французских гуманитарных работников.

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Дым в небе над Украиной после атаки запущенных Россией беспилотных летательных аппаратов
Иностранцы погибли при атаке дронов, заявила Нацполиция УкраиныФото: Gleb Garanich/REUTERS

Новый министр по делам Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне в пятницу, 2 февраля, подтвердил гибель двух французских граждан в результате российского удара по Бериславу. "Два французских гуманитарных работника поплатились жизнью за свою преданность украинцам. Еще трое получили ранения. Мои мысли с ними и их семьями. Франция поддерживает их. Россия должна ответить за свои преступления", - заявил министр.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отозвался о действиях российской армии как о "трусливом и возмутительном поступке", а также выразил солидарность со всеми добровольцами, "которые стремятся помочь людям". Ему ответил Владимир Зеленский: президент Украины сказал, что российский террор "не знает границ и национальностей своих жертв". Он также выразил свои соболезнования погибшим и солидарность с пострадавшими волонтерами.

Удар по Бериславу

Накануне о гибели французов сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Кроме того, в результате российского удара по Бериславу были ранены трое иностранцев и один украинец, указал он. Отмечается, что погибшие и раненые находились в Украине как волонтеры.

По данным Национальной полиции Украины, иностранцы погибли в результате атаки российских БпЛА. Среди раненых есть одна женщина, добавили правоохранители. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что уже возбудил уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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