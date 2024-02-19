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Еврокомиссия начала расследование против TikTok

Алексей Волошинов
19 февраля 2024 г.

Брюссель проверит TikTok на предмет нарушения закона о цифровых услугах.

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Приложение TikTok на смартфоне
Еврокомиссия утверждает, что в ЕС приложением TikTok ежемесячно пользуются 135,9 миллиона человек.Фото: Robin Utrecht/picture alliance

Европейская комиссия начала расследование в отношении социальной сети TikTok на предмет нарушения закона о цифровых услугах (DSA). Об этом ЕК сообщила на своем официальном сайте в понедельник, 19 февраля.

В частности, платформу проверят "в таких областях, как защита несовершеннолетних, прозрачность рекламы, доступ исследователей к данным, а также управление рисками, связанными с аддиктивным дизайном и вредным контентом", - говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии. Отмечается, что решение о проведении разбирательства было принято по результатам предварительного расследования.

Если TikTok будет признан виновным в нарушении правил DSA, соцсети будет грозить штраф в размере до 6% от ее мирового оборота.

Еврокомиссия проверяет не только TikTok

В декабре 2023 года Еврокомиссия начала расследование в рамках DSA против социальной сети Х Илона Маска. Ее проверяют на возможное нарушение требований по удалению контента. Кроме того, ЕК хочет выяснить, достаточно ли компания делает для борьбы с манипуляциями и дезинформацией на платформе.

Что такое закон о цифровых услугах

Закон о цифровых услугах (DSA) обязывает компании, признанные "очень крупными онлайн-платформами", соблюдать строгие нормы в области регулирования размещаемого на них контента. Главная цель закона - создание более безопасной онлайн-среды. Под его воздействие попали 19 цифровых гигантов, включая сервисы от Meta, Google, Apple и многие другие.

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