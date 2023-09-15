В Евросоюзе оштрафовали Tiktok на 345 миллионов евро

Социальная сеть нарушила правила ЕС, касающиеся обращения с личными данными несовершеннолетних. В компании не согласны с выводами Евросоюза и с размером штрафа.

Социальная сеть Tiktok должна заплатить штраф в 345 миллионов евро за нарушение европейского законодательства о защите данных. Популярный у подростков видеосервис нарушил требования ЕС, касающиеся обращения с личными данными несовершеннолетних, сообщила в пятницу, 15 сентября, ирландская комиссия по защите данных (DPC), действующая по поручению Евросоюза, поскольку европейская штаб-квартира Tiktok расположена в Ирландии.

DPC в 2021 году начала расследование в отношении Tiktok - дочерней компании китайского концерна Bytedance, изучив видео, опубликованные в соцсети во второй половине 2020 года. В настоящее время Tiktok имеет в Евросоюзе более 130 миллионов пользователей. Критику комиссии в первую очередь вызвало то, что посты несовершеннолетних пользователей были полностью доступны для публичного просмотра без каких-либо ограничений.

Свои странички в соцсети могли создавать подростки моложе 13 лет

Хотя зарегистрироваться в соцсети можно, достигнув 13 лет, аккаунты смогли создать большое число подростков младшего возраста. По мнению DPC, компания недостаточно учла риски для этих детей. Критику вызвала и установка о "семейной связи", с помощью которой подростки могли на своей страничке сделать ссылку на аккаунт одного из своих родителей, поскольку Tiktok не проверяет, принадлежит ли этот аккаунт действительно родителю или попечителю подростка.

Руководство Tiktok не согласно со штрафом и особенно с его размером, изучает возможности дальнейших действий, сообщил представитель компании агентству AFP. Он также отметил, что спорные установки и функции соцсети были изменены после 2020 года. А в текущем году было удалено 17 миллионов страниц, которые предположительно принадлежали подросткам моложе 13 лет.

В апреле нынешнего Tiktok был оштрафован в Великобритании ведомством ICO на 12,7 млн фунтов (14,8 млн евро) за то, что в 2020 году соцсеть допустила регистрацию 1,4 миллиона подростков в возрасте до 13 лет и использовали их данные без разрешения родителей. За похожие нарушения соцети был присужден штраф в 750 тысяч евро в Нидерландах в 2021 году и 5,7 млн долларов (5,3 млн евро) в США в 2019-м.

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