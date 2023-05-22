ЕС наложил рекордный штраф на Meta из-за защиты данных

В конфликте вокруг защиты личных данных с американской корпорацией Meta Platforms, в структуру которой входит социальная сеть Facebook, Евросоюз принял решение о рекордном штрафе. В понедельник, 22 мая, ирландская комиссия по защите данных (DPC) объявила о решении оштрафовать компанию на 1,2 млрд евро в связи с неправомерным обращением с личными данными пользователей. Несмотря на вынесенное ранее решение Суда ЕС, Meta не смогла "устранить риски для основных прав и свобод" европейских пользователей Facebook и по-прежнему осуществляет передачу их данных в США, указывается в заявлении.

Это самая значительная сумма штрафа, когда-либо назначенного в Европе в этой связи, она значительно превысила предыдущий максимальный штраф в размере 746 млн евро, который был наложен в 2021 году на компанию Amazon.

В Meta заявили о подаче апелляции

В свою очередь руководство Meta заявило о "неоправданном и ненужном наказании", создающем "опасный прецедент для бесчисленного множества других компаний", и сообщило о намерении обжаловать данное решение.

Европейская штаб-квартира Meta расположена в Дублине, поэтому вопросы соблюдения корпорацией европейского законодательства находятся в компетенции ирландской DPC. Ведомство с 2020 года занимается проблемой передачи в США личных данных европейцев, зарегистрированных в Facebook. Оно предоставило корпорации пятимесячный срок для прекращения такой практики.

В отношении корпорации Meta уже неоднократно вводились штрафы за нарушения в Facebook, Instagram и WhatsApp.

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