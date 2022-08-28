Facebook достиг соглашения по делу о передаче личных данных

Американская корпорация Meta Platforms, в структуру которой входит социальная сеть Facebook, достигла предварительного соглашения в продолжающемся уже несколько лет судебном процессе о неправомерной передаче личных данных пользователей третьим лицам, в том числе, консалтинговой компании Cambridge Analytica. В суд Сан-Франциско 26 августа был внесен проект "принципиального мирового соглашения", при этом Facebook запросил отсрочку на 60 дней для окончательной доработки, сообщают информагентства в воскресенье, 28 августа.

В данном ходатайстве не называются детали соглашения, в частности, сумма компенсации.

Утечка данных 87 млн пользователей Facebook

О крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей стало известно в марте 2018 года. Ныне уже не существующая британская компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу 45-го президента США Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы. Кроме того, личные данные были использованы в ходе кампании по выходу Великобритании из ЕС.

В ходе скандала главе Facebook Марку Цукербергу пришлось дважды выступить на слушаниях в Конгрессе США. В июле 2019 года Facebook договорился о выплате в США штрафа в размере 5 миллиардов долларов в результате скандала вокруг Cambridge Analytica. Это рекордный штраф, которым когда-либо облагались компании за нарушение правил хранения личной информации клиентов, и один из самых крупных, которые правительство США вообще когда-либо назначало, сообщила Федеральная торговая комиссия США (FTC).

Кроме того, федеральные власти США поручили независимой контрольной инстанции проверить действия Facebook в отношении личных данных пользователей. В сентябре глава компании Марк Цукерберг и гендиректор Шерил Сандберг будут опрошены в американском суде. Социальная сеть Facebook насчитывает около 2 млрд пользователей по всему миру. В июле компания сообщила о первом в своей истории сокращении выручки.

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