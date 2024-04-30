Блокировка ботов: в Украине говорят об угрозе от Telegram

В ночь на понедельник, 29 апреля, мессенджер Telegram заблокировал ряд украинских официальных чат-ботов, которые использовались, в том числе, и для передачи информации о перемещении техники и военных РФ. Под блокировку попали, в частности, боты Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и министерства цифровой трансформации "єВорог". В ГУР такие действия Telegram назвали "необоснованными" и совершёнными "вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало". Утром 29 апреля чат-боты возобновили работу. Позднее представитель компании в комментарии агентству Reuters заявил, что боты были "временно отключены из-за ошибочного результата", а впоследствии - "восстановлены". Впрочем, эта блокировка стала новым толчком в дискуссии в Украине относительно того, насколько опасно использовать мессенджер, созданный выходцем из России Павлом Дуровым.

Пропагандистские каналы в Telegram

Несколько дней назад Дуров в своем Telegram-канале заявил, что его компания получила официальное письмо от корпорации Apple относительно новостных и пропагандистских каналов. В письмах говорится о "неизбежности определенных изменений", по меньшей мере, для пользователей iPhone с украинскими SIM-картами.

Основатель Telegram Павел Дуров Фото: Tatan Syuflana/AP/picture alliance

"Если бы это полностью зависело от нас, мы бы всегда предоставляли нашим пользователям то, чего они просят: доступ к информации и мнениям без цензуры, чтобы они могли принимать собственные решения. Однако не всегда это зависит от нас", - написал тогда Дуров. Он также упомянул о своем интервью, которое дал американскому журналисту Такеру Карлсону, недавно беседовавшему с Владимиром Путиным. В интервью Дуров сообщил, что Apple и Google время от времени требуют от Telegram придерживаться их норм относительно контента, иначе платформа может быть удалена из их официальных магазинов.

По мнению народного депутата Украины из фракции "Голос", главы парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина, украинским властям, в том числе и с помощью привлечения Apple, удалось найти решение для блокирования российской пропаганды в Telegram. "Конечно, это не понравилось ФСБ (Федеральная служба безопасности РФ. - Ред.)", - пишет Юрчишин в Facebook. По его мнению, российские спецслужбы могли заставить руководство Telegram заблокировать боты, прежде всего те, которые связаны с военными действиями.

Константин Корсун: Telegram - "скомпрометированный мессенджер"

Блокировка чат-ботов, которую в Telegram назвали "ошибочной", еще раз доказала, что нельзя создавать крупные информационные кампании на базе технического решения, вероятно подконтрольного России, отмечает эксперт по кибербезопасности Константин Корсун. По его мнению, инцидент также продемонстрировал, что у Telegram нет четкой политики и прозрачных правил блокировки. В то же время, "открытость" Telegram дает возможности российским спецслужбам отслеживать подписчиков разных каналов, идентифицировать и деанонимизировать их.

Константин Корсун, эксперт в области кибербезопасности Фото: Privat

"Telegram следует рассматривать как скомпрометированную сеть, которая частично или полностью подконтрольна нашему врагу. У нас нет доступа к backend, к серверной части, у нас нет коммуникации с его владельцами, менеджерами, администраторами - по крайней мере, об этом ничего не известно. Но то, что у российской стороны такие контакты есть или могут быть, - это факт, - объясняет Корсун. - То есть, у нас пока нет рычагов, а у россиян - или есть, или могут быть. То есть, для нас больше минусов, нежели плюсов".

Корсун убежден, что в условиях войны РФ против Украины использовать связанный с Россией информационный продукт - это "неразумно, неэтично и несправедливо". "Обычный гражданин видит, что ГУР, министерство обороны, СБУ, президент, важные государственные институции используют Telegram. Он так себе размышляет: наверное, там взвесили все риски, все просчитали и пришли к выводу, что здесь особых угроз нет. Так почему мне, простому гражданину, не пользоваться Telegram?", - говорит Корсун. И если, по мнению эксперта, в своей работе спецслужбы Украины могут использовать любые методы и инструменты, в том числе и анонимные Telegram-каналы, то существование в Telegram каналов официальной коммуникации того же ГУР или СБУ, а также любых других государственных учреждений во время войны - неоправданно.

Риски преобладают над пользой?

По мнению Юрчишина, причина того, что официальные органы, службы, политики и чиновники ведут коммуникацию и через Telegram, заключается именно в популярности и удобности этой платформы. "Сам по себе Telegram не является ни плохим, ни хорошим, это механизм получения и обработки информации. Если его использовать качественно, не предоставлять чувствительную информацию, понимая, что она может попасть в страну-агрессор, то проблемы эта платформа и не должна составлять , - рассуждает в разговоре с DW нардеп. - Другой вопрос заключается в том, что, к сожалению, многие воспринимают за чистую монету все, что пишется, в том числе и анонимно. Таким образом, конечно, использовать эту сеть для манипуляции достаточно легко".

Ярослав Юрчишин Фото: Press Service Yaroslav Yurchishin

В конце марта начальник ГУР МО Кирилл Буданов во время выступления на Kyiv Stratcom Forum открыто заявил, что Telegram - "это палка о двух концах". Он признал, что то, как функционирует Telegram, представляет угрозу национальной безопасности Украины, поэтому его работа требует регулирования. В то же время, по его мнению, от платформы, у которой множество пользователей, есть польза, поскольку с ее помощью можно информировать людей на временно оккупированных Россией территориях.

Юрчишин к подобным объяснениям Буданова относится скептически. "Сегодня Telegram очень четко продемонстрировал, что эти механизмы "достукивания" не защищены, и Telegram может их в любой момент оборвать без объяснений. Поэтому, опять же, Telegram может быть полезным. Но тогда, когда он будет очень эффективным в противодействии России, есть все шансы, что россиянин Дуров просто отключит те функции, которые для этого являются критическими", - говорит Юрчишин. По мнению нардепа, сейчас риски от Telegram выше, нежели выгода от него.

Законопроект о регулировании соцсетей

С другой стороны, по мнению Корсуна, такие события, как внезапная блокировка, полезны, ведь они выносят на поверхность дискуссию об опасностях, скрытых в Telegram. Результатом, в том числе и таких дискуссий, является то, что на рассмотрение Верховной рады был вынесен проект закона, предусматривающий регулирование деятельности социальных сетей в целом. Оценивать его вероятную эффективность Корсун не берется, но признание того, что проблема существует, и поиск ее решения он приветствует.

Один из авторов законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев считает, что у Украины есть возможности влияния на подобные платформы, в том числе и мессенджер Telegram, если они не будут выполнять требования, предусмотренные в будущем законе. "Мы хотим проговорить это с обществом, с широким кругом экспертов, и главная цель - сделать действенный механизм на законодательном уровне относительно этих платформ и Telegram. Но если будет еще больший "зашквар", то понятно, что СНБО может и без всякого закона принять меры, как было с российской соцсетью "Вконтакте", когда мы вводили санкции и блокировали российские интернет-ресурсы", - заявлял ранее Потураев в разговоре с DW.

Как сообщил Юрчишин, сейчас этот законопроект оценивает Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной рады. Оно должно дать заключение о том, насколько законодательная инициатива способна достичь целей, поставленных перед ней. Нардеп рассчитывает, что такой вывод будет предоставлен в мае, после чего законопроект рассмотрит парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.