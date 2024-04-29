Заблокированный "бот разведки" ГУР Украины возобновил работу

По данным ряда СМИ, были заблокированы официальные боты ГУР и СБУ, бот-координатор юга Украины, бот ПВО для отслеживания "шахедов". ГУР сообщило, что восстанавливает работу бота на других платформах.

Несколько заблокированных на платформе Telegram официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, возобновили работу, сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкультуры Украины в понедельник, 29 апреля. Речь идет о ботах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, Службы безопасности Украины (СБУ), а также о ботах Минцифры "Єворог", пояснило ведомство.

Несколькими часами ранее ГУР сообщило, что в ночь на 29 апреля руководство Telegram "необоснованно заблокировало" ряд официальных ботов, в частности, "Главный бот разведки". "Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало", - говорится в заявлении ГУР в том же мессенджере Telegram.

В украинской разведке добавили, что вопреки блокировке их основного бота все персональные данные пользователей - в безопасности. При этом в ГУР предупредили пользователей, что "враг создает боты с похожими названиями" и призвали в период восстановления работы бота на других платформах не размещать персональные данные на потенциально фейковых ботах.

По данным ряда украинских СМИ, Telegram также без уведомления заблокировал боты "Єворог", официальные боты Службы безопасности Украины (СБУ), бот-координатор юга Украины и бот ПВО для отслеживания движения БПЛА Shahed.

Дуров обвинил США в попытке слежки за Telegram

Сооснователь соцсети Telegram Павел Дуров ранее обвинил американские спецслужбы в попытке внедрить в приложение инструменты, которые могли бы работать в качестве бэкдоров и позволяли бы получать доступ к переписке пользователей. В ходе визита в США его сопровождал инженер-разработчик Telegram, которого пытались нанять "сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности", заявил Дуров в интервью американскому ведущему Такеру Карлсону, которое было опубликовано 17 апреля. На уточнение Карлсона, были ли это американские госслужащие, Дуров ответил, что инженер описал ему вербовку именно так.

Создатель Telegram также указал, что американские спецслужбы проявляли к нему интерес во время каждой поездки в США и задавали вопросы. Чрезмерное внимание спецслужб стало одной из причин решения не перевозить команду в Соединенные Штаты, добавил он.