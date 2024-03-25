В Испании приостановили блокировку Telegram

В Испании приостановлена временная блокировка мессенджера Telegram, которую планировалось ввести по решению Высокого суда Испании. Соответствующее решение вынес судья Сантьяго Педрас, сообщил суд в Мадриде в понедельник, 25 марта. Как сообщается, Педрас намерен дождаться доклада по Telegram, который должен подготовить генеральный комиссар по разведслужбам.

Решение о блокировке мессенджера было вынесено 22 марта в связи с жалобами испанских медиакомпаний Mediaset, Atresmedia и Movistar Plus на то, что приложение позволяет пользователям загружать аудиовизуальный контент без авторского разрешения. Блокировку услуг Telegram планировалось возложить на операторов мобильной связи, она должно была действовать на время расследования уэе с 25 марта.

Telegram - четвертый по популярности мессенджер Испании

В Испании несколько миллионов пользователей Telegram. По данным антимонопольного ведомства CNMC, Telegram является четвертым по популярности сервисом обмена сообщениями в стране.

Telegram - кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов. Автором и разработчиком мессенджера является российский предприниматель Павел Дуров - гражданин еще трех государств, он уже долгое время не проживает в РФ.

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