Пресс-секретаря Meta заочно приговорили в РФ к шести годам

Энди Стоуна признали виновным по статье о публичном оправдании терроризма в интернете. Защита будет обжаловать приговор.

Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил пресс-секретаря американской корпорации Meta Энди Стоуна к шести годам колонии общего режима, признав его виновным по статье о публичном оправдании терроризма в интернете. Об этом пишут российские информагентства в понедельник, 22 апреля.

Сообщается, что срок наказания Стоуну должен исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию. Как именно российская сторона намерена добиваться этого, не уточняется. Помимо тюремного заключения, суд назначил американцу запрет администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

Обвинение просило приговорить Стоуна к семи годам колонии строгого режима. Это максимально возможное наказание в рамках этой статьи. Защита планирует обжаловать приговор.

Энди Стоун объявлен в розыск в РФ

В ноябре 2023 года стало известно, что министерство внутренних дел России объявило Энди Стоуна в федеральный розыск. "Медиазона" тогда отмечала, что карточка с именем Стоуна появилась в базе розыска МВД еще в феврале 2023 года, а в ноябре один из российских судов принял решение о его заочном аресте по статье о содействии терроризму.

По этой же статье Следственный комитет России в марте 2022 года возбудил в отношении Meta уголовное дело из-за решения компании не блокировать украинских пользователей Facebook и Instagram за посты, призывающие к "смерти российских захватчиков". О решении объявил именно Стоун, как пресс-секретарь Meta.

В том же месяце российские власти заблокировали принадлежащие Meta Facebook и Instagram, а саму компанию объявили "экстремистской" организацией. В феврале 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Стоуна на два месяца. Тогда же Росфинмониторинг внес его в список "экстремистов и террористов".