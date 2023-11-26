Пресс-секретарь Meta Энди Стоун объявлен в розыск в РФ

По данным "Медиазоны", пресс-секретаря компании Meta Энди Стоуна заочно преследуют в России по статье о содействии терроризму.

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск Энди Стоуна - пресс-секретаря американской корпорации Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram. На это в воскресенье, 26 ноября, обратило внимание интернет-издание "Медиазона", обнаружившее его в базе ведомства.

Согласно данным издания, карточка с именем Стоуна появилась в базе розыска МВД еще в феврале 2023 года. В середине ноября один из российских судов также принял решение о его заочном аресте по статье о содействии терроризму, пишет "Медиазона".

Уголовное дело против Meta

По этой же статье Следственный комитет России 11 марта 2022 года возбудил против Meta уголовное дело из-за решения компании не блокировать украинских пользователей Facebook и Instagram за посты, призывающие к "смерти российских захватчиков". О решении объявил именно Стоун, как пресс-секретарь Meta.

"В результате российского вторжения в Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наш запрет на призывы к насилию", - говорилось в заявлении Стоуна, опубликованном в Twitter. В качестве примера фразы, посты и комментарии с которой теперь не будут удаляться, Стоун привел лозунг "Смерть российским захватчикам".

Блокировка Facebook в России

Роскомнадзор 4 марта 2022 года объявил о блокировке Facebook в России, а также ряда СМИ, включая DW. К Instagram доступ в РФ был ограничен 14 марта. Министерство юстиции РФ 25 ноября 2022 года внесло Meta в реестр организаций, деятельность которых российские власти считают "экстремистской".

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