Дуров обвинил США в попытке организовать слежку за Telegram

Сооснователь соцсети Telegram Павел Дуров обвинил американские спецслужбы в попытке внедрить в приложение инструменты, которые могли бы работать в качестве бэкдоров и позволяли бы получать доступ к переписке пользователей. В ходе визита в США его сопровождал инженер-разработчик Telegram, которого пытались нанять "сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности", заявил Дуров в интервью американскому ведущему Такеру Карлсону , которое было опубликовано в ночь на среду, 17 апреля. На уточнение Карлсона, были ли это американские госслужащие, Дуров ответил, что инженер описал ему вербовку именно так.

"Они хотели узнать, какие опенсорсные библиотеки уже интегрированы в приложение Telegram на клиентской стороне, и пытались склонить его к использованию определенных опенсорсных инструментов, которые он затем встроил бы в код Telegram. Эти инструменты, по моему пониманию, стали бы бэкдорами", - сообщил он. При этом Дуров не уточнил, когда именно состоялась эта поездка в США.

Интерес со стороны спецслужб США

Создатель Telegram также указал, что американские спецслужбы проявляли к нему интерес во время каждой поездки в США и задавали вопросы. Чрезмерное внимание спецслужб стало одной из причин решения не перевозить команду в Соединенные Штаты, добавил он.

Кроме того, Павел Дуров в почти часовом интервью сообщил, что после отъезда из России рассматривал перевод компании в ряд западных городов, в том числе Берлин и Лондон, но отказался от этой идеи из-за бюрократических препятствий. В частности, в Германии было невозможно предоставлять работу программистам из неевропейских стран, не попытавшись сначала нанять специалистов из ЕС.

Дуров также рассказал о жизни в Дубае, в который переехал семь лет назад, и отметил легкость ведения бизнеса, благоприятное налогообложение и развитую инфраструктуру, а также отсутствие геополитических связей с крупными сверхдержавами.

У Telegram - почти 1 млрд пользователей

По словам Дурова, у Telegram в настоящее время более 900 млн пользователей. Платформа стремится оставаться нейтральной и доступной для людей с разными взглядами. Дуров также сообщил, что по-прежнему руководит разработкой большинства функций платформы. "Я - единственный продакт-менеджер, потому что считаю, что именно так могу способствовать развитию", - пояснил он. В его команде 30 инженеров. В компании отсутствуют обычные для крупных технологических компаний подразделения, нет HR-департамента. Telegram не тратит средства на маркетинг и рекламу, заявил он далее.

Telegram был создан в 2013 году и на сегодняшний день является одним из популярнейших мессенджеров в мире. Павел Дуров покинул РФ в 2014 году после продажи первой созданной им соцсети "ВКонтакте", из-за давления со стороны ФСБ.

Интервью Карлсона с Путиным

Известный своими правоконсервативными взглядами Такер Карлсон в феврале опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, для которого приезжал в Москву. Во время этой беседы Путин в очередной раз попытался оправдать вторжение в Украину самыми разными поводами, о которых говорил в прошлых речах, а также заявил, что в 1939 году Адольф Гитлер напал на Польшу, так как его якобы "вынудили" сделать это поляки. Сам Карлсон во время беседы не задавал Путину острых вопросов. Журналиста жестко критиковали как до беседы, так и после нее за его прокремлевскую позицию. Спустя несколько недель после интервью Карлсон заявил, что слова Путина о "денацификации" были "одной из самых глупых вещей, которые он когда-либо слышал".