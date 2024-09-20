В Кыргызстане введут штрафы за оскорбления в СМИ и интернете

В Кыргызстане намерены ввести штрафы за клевету и оскорбления в СМИ и интернете. В экспертном сообществе в соответствующем законопроекте видят очередную меру по ограничению свободы выражения мнений и давлению на СМИ.

Профильный комитет парламента Кыргызстана 17 сентября одобрил в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Кодекс КР о правонарушениях", которые предусматривают введение штрафов за клевету и оскорбления в СМИ и интернете. Согласно поправкам, предлагается дополнить Кодекс о правонарушениях статьей 107-1 "Клевета и оскорбление, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в сети Интернет или на странице сайта в сети Интернет" и налагать штраф в размере 1000 расчетных показателей (100 тысяч сомов - примерно 1060 евро) на физических лиц и 2000 расчетных показателей (200 тысяч сомов - порядка 2130 евро) - на юридических лиц.

Власти объясняют такую инициативу тем, что, по их данным, наблюдается увеличение числа случаев оскорблений и унижений, распространяемых через различные средства массовой информации и интернет-ресурсы, что якобы создает угрозу для общественной морали и межличностных отношений. По уверению разработчиков, в настоящее время законодательство КР недостаточно эффективно реагирует на случаи оскорблений в СМИ и на интернет-платформах, так что большинство случаев остаются безнаказанными из-за сложности доказательства вины и неоднозначности юридических норм. В справке-обосновании к проекту закона отмечается, что запрет на клевету поможет поддерживать общественный порядок и моральные нормы, предотвращая дезинформацию и разжигание конфликтов на основе заведомо ложных утверждений, а также будет защищать интересы бизнеса от недобросовестных атак со стороны конкурентов и недовольных клиентов.

Этот законопроект был разработан Минкультуры КР по поручению главы кабмина Акылбека Жапарова. Примечательно, что в первом варианте проекта закона, который был вынесен на общественные обсуждения в апреле 2024 года, предлагалось назначить размеры штрафов гораздо меньше: за оскорбления, содержащиеся в СМИ или на интернет-сайте, планировали штрафовать на 7500 сомов (порядка 80 евро) для физических лиц, для юридических лиц - 23 тысячи сомов (около 245 евро), за клевету для физлиц был предусмотрен штраф в размере 10 тысяч сомов и 28 тысяч сомов - для юрлиц.

Репрессивный инструмент против свободы граждан

Директор правозащитного движения "Бир Дуйно Кыргызстан", которое занимается защитой прав граждан, а также мониторингом и анализом для оценки соблюдения прав человека в КР, Толекан Исмаилова замечает, что министерство культуры берет на себя не свойственные ему обязанности, так как применяет карательный инструмент. "Нас очень беспокоит, что именно Минкультуры нарушает свой статус и начинает заниматься такими репрессивными инструментами против свободы граждан. Это очень опасно, - говорит правозащитница. - И самое страшное, Минкультуры будет определять: это клевета или это подрывает чье-то достоинство… Грубо говоря, люди друг на друга, как в 1937 году, станут стучать. Появляется новый инструмент для того, чтобы заставить людей наговаривать друг на друга".

В свою очередь, Лейла Саралаева, журналистка, главный редактор онлайн-газеты "Новые лица", считает, что "этот закон инициирован как очередной, карающий меч для независимых журналистов и СМИ, которые и так в условиях ужесточения, происходящего последние 3 года, выживают и доносят нелицеприятную правду о сегодняшней ситуации". По ее словам, буквально за "какие-то годы" у кыргызстанцев забрали все их права и свободы, которые были отвоеваны за 30 лет независимости. И больше всего пострадали свобода слова и свобода выражения мнений. Она вспоминает, что все началось с того, что президент подписал закон о фейках, действие которого редактор испытала на себе, когда опубликовала журналистское расследование о российских политтехнологах, которые помогли нынешним правителям прийти к власти: ей пришлось удалить статью, чтобы избежать блокировки сайта своей онлайн-газеты.

Лейла Саралаева Фото: privat

Лейла Саралаева уверена, что нововведения властей отразятся не только на журналистах и СМИ, но и на простых гражданах. Она приводит пример: "Напишу я материал, что мэрия плохо справляется со своими обязанностями. И вот этот чиновник, который будет уполномоченным госорганом, посчитает, что это клевета, которая оскорбляет мэрию. Он подает в суд на такую огромную сумму, и на меня наложат штраф. То есть я как просто гражданин не могу, оказывается, теперь критиковать плохую работу муниципальных или государственных служб. Вы представляете, какой это мощный механизм, когда тебя по рукам бьют рублем - это как три средние зарплаты".

"Нынешней власти абсолютно наплевать на международное мнение"

Толекан Исмаилова подмечает, что сужать гражданское пространство и внедрять такие законопроекты - опасно, прежде всего, для руководства страны. По ее словам, правозащитники намерены обратиться к международному сообществу, ведь парламент КР имеет статус "Партнера по демократии" при ПАСЕ, где прописаны обязательства Кыргызстана, особенно парламентариев: какие нормы они должны соблюдать для того, чтобы новые законопроекты соответствовали высоким стандартам.

Однако Лейла Саралаева настроена пессимистично, поскольку не видит мер, которые могли бы воспрепятствовать практике принятия репрессивных законов. Она рассказывает, что и журналисты, и гражданское общество, и международные организации призывали власти Кыргызстана не принимать ни "закон о фейках", ни "закон об иноагентах", но "нынешней власти абсолютно наплевать на международное мнение". "Я уже убедилась, что ничего не поделать, если власть уже закусила удила, чтобы вообще задушить любое инакомыслие. К сожалению, доведет до конца эту инициативу, и я просто даже не представляю, какие будут последствия. Неужели мы все замолчим, и будет царить мертвая тишина?" - задается вопросом журналистка. По ее мнению, сотрудникам СМИ, как и прочим творческим людям, остается лишь приспосабливаться к ситуации.

Законопроект "О внесении изменений в Кодекс КР о правонарушениях", разработанный Минкультом КР, рассмотрел и одобрил в первом чтении на данный момент только один профильный комитет парламента КР. Информации о том, когда состоятся финальные слушания, пока нет.