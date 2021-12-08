 В России заблокировали основной сайт Tor | Новости из Германии о России | DW | 08.12.2021

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Россия

В России заблокировали основной сайт Tor

Сайт проекта Tor стал недоступен после призыва разработчиков помочь россиянам "оставаться на связи". Ранее Роскомнадзор потребовал от Tor удалить "запрещенную информацию".

Человек нажимает на клавишу ноутбука

Российские власти официально заблокировали на территории РФ основной сайт Tor, говорится в блоге Tor Project во вторник, 7 декабря. Интернет-страница torproject.org стала недоступна после того, как разработчики призвали пользователей создавать как можно больше новых скрытых каналов, "чтобы россияне оставались на связи", отмечается в сообщении. Команда проекта опубликовала инструкцию для обхода блокировок.

В реестре сайтов с "запрещенной информацией", который ведет Роскомнадзор, появилась запись, что доступ к www.torproject.org "ограничивается". Сайт внесли в список по решению Саратовского районного суда в декабре 2017 года, но ранее доступ к нему не был ограничен. Основанием для блокировки сайта проекта Tor стало "размещение на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту", сообщили в Роскомнадзоре в ответ на запрос агентства "Интерфакс".

Роскомнадзор требовал удалить "запрещенную информацию"

Роскомнадзор ранее потребовал от Tor удалить некую "запрещенную информацию", пригрозив в противном случае заблокировать сайт проекта. На интернет-странице, которая вызвала претензии российского регулятора, рассказывалось, что представляет собой браузер Tor, и содержалась ссылка на его скачивание. Какую именно информацию Роскомнадзор посчитал запрещенной, не уточнялось.

Сеть Tor используется для анонимного соединения с интернетом. С начала декабря российские пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к браузеру.По данным разработчиков, Россия занимает второе место после США по числу пользователей Tor. Браузер ежедневно используют более 310 тысяч россиян, или 14 процентов от всей аудитории.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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Контекст

Роскомнадзор пригрозил Tor блокировкой

В письме российского регулятора говорится, что в случае отказа удалить "запрещенную информацию" доступ к сайту проекта Tor будет ограничен.  

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