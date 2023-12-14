В Москве судят экс-главу "Минобороны ДНР" Игоря Стрелкова

Бывшего офицера ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) обвиняют в публичных призывах к экстремизму. Поводом для этого дела послужили посты Стрелкова, касавшиеся аннексированного Крыма и выплат военнослужащим из "ДНР".

Московский городской суд в четверг, 14 декабря, начал рассматривать по существу уголовное дело бывшего офицера ФСБ и экс-руководителя "министерства обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Игоря Стрелкова (Гиркина), обвиняемого в публичных призывах к экстремизму. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

"В ходе сегодняшнего заседания в Мосгорсуде Стрелкову было зачитано обвинительное заключение. С доводами этого документа мой подзащитный категорически не согласился и вину не признал", - сообщил адвокат Гаджи Алиев. Другой адвокат Стрелкова, Александр Молохов, сообщил, что его подзащитный уже дал показания. "Обычно подсудимые дают показания в конце судебного следствия, но наш подзащитный воюет с открытым забралом, поскольку ему нечего скрывать", - отметил он.

"Экстремистские" посты

По словам Гаджи Алиева, в суде Стрелков заявил, что не призывал в своем Telegram-канале к экстремистской деятельности, "а мотивом для размещения постов было привлечение внимания к проблемам мобилизованных в "ДНР" военнослужащих по невыплате им денежного довольствия".

Речь идет о посте, в котором Стрелков заявил, что ответственных за отсутствие выплат "расстреливать мало". Telegram-канал Sota пишет со ссылкой на Александра Молохова, что в суде Стрелков назвал это "оценочным мнением, образным выражением, которое ни в коем случае не стоит воспринимать буквально".

Следующее заседание Мосгорсуда по делу Стрелкова назначено на 20 декабря.

С начала российского вооруженного вторжения в Украину Игорь Стрелков регулярно комментировал ход войны и нередко критиковал действия руководства РФ. Уголовное дело против Стрелкова было возбуждено 18 июля, через три дня его задержали в Москве. С тех пор он находится в СИЗО. Поводом для дела послужили два поста в телеграм-канале Стрелкова, касавшиеся аннексированного Крыма и выплат военнослужащим из "ДНР".

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