Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до приговора в Гааге
17 ноября 2022 года суд в Нидерландах вынес приговор по делу MH17 - лайнера "Малайзийских авиалиний", сбитого над Украиной летом 2014 года. История громкой трагедии - в фотогалерее DW.
Оглашение приговора
Окружной суд Гааги вынес приговор по делу MH17. Пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит над Донбассом в июле 2014 года. Трое подсудимых - бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот) признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению. Полковник Олег Пулатов оправдан.
Улики следователей
Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в ЗРК "Бук". Установка была доставлена из РФ и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами самопровозглашенной "ДНР". Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.
Уникальный номер двигателя ракеты, сбившей "Боинг"
По версии Международной следственной группы, "Боинг" был сбит из российской установки "Бук", приписанной к 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Серийный номер двигателя ракеты 8869032, произведен на оружейном заводе в подмосковном Долгопрудном в 1986 году. Минобороны РФ утверждало, что ракета находилась на балансе украинской армии.
Реконструированный "Боинг"
17 июля 2014 года самолет, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом. Следователи реконструировали носовую часть разбившегося самолета: обломки лайнера закрепили на специально изготовленный каркас, повторяющий формы "Боинга 777-200". Цель реконструкции - установить ход катастрофы: угол попадания ракеты в лайнер и последующее разрушение самолета.
Маршрут "Бука"
В ходе расследования был установлен маршрут ЗРК "Бук" на территорию Украины, а также его путь обратно в РФ. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на восток Украины и позже был вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo. Авторы Bellingcat установили точный номер российской установки "Бук", замеченной на территории Украины - 332.
Следствие по MH17 закончено
Спустя 5 лет после трагедии, летом 2019 года, Международная следственная группа заявила, что расследование завершено, а материалы переданы в окружной суд Гааги. Власти Нидерландов приняли решение, что суд по делу о крушении лайнера пройдет в рамках не международного, а национального законодательства. Из 298 человек на борту самолета большинство было гражданами Нидерландов.
Игорь Гиркин (Стрелков) - главный обвиняемый
Один из обвиняемых, бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. Следователи считают, что на тот момент Гиркин-Стрелков занимал самый главный военный пост в самопровозглашенной "ДНР".
"Хмурый": заместитель Гиркина на момент крушения MH17
Второй обвиняемый - генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), отставной офицер ГРУ армии России. Обвинения в свой адрес Дубинский отвергал, утверждая, что в момент крушения MH17 возглавлял службу контрразведки в самопровозглашенной "ДНР" и не мог иметь отношения к приказу сбить самолет. Суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению.
"Гюрза" - третий обвиняемый
Полковник ГРУ Олег Пулатов (позывной "Гюрза") был в подчинении у Дубинского. "Новая газета" со ссылкой на следователей утверждала, что в день атаки на МН17 Пулатов сопровождал "Бук" и в момент запуска ракеты находился рядом с установкой. Суд оправдал Пулатова.
Доброволец "Крот"
Еще один обвиняемый - гражданин Украины Леонид Харченко с позывным "Крот". Он - единственный непрофессиональный военный из обвиняемых. Следствие считает, что Харченко подчинялся Пулатову. По данным JIT, Харченко и Пулатов сопровождали установку "Бук" в район, откуда был совершен выстрел. Суд признал Харченко виновным и приговорил к пожизненному заключению.
Пятый подозреваемый - украинец Владимир Цемах
Среди основных подозреваемых был бывший командир подразделения ПВО в городе Снежное Владимир Цемах. Официальные обвинения ему не были предъявлены. В 2019 году Цемаха в результате тайной операции удалось задержать на территории самопровозглашенной "ДНР", затем власти Украины передали его России в рамках обмена пленными. Цемах вернулся в "ДНР". Киев объявил его в розыск.
Самый высокопоставленный фигурант - Владислав Сурков
Следствие в 2019 году предоставило публике большое количество перехваченных телефонных переговоров, которые сочло значимыми в контексте крушения MH17. Один из тех, чьи переговоры оказались перехвачены, - помощник президента РФ Владислав Сурков, как утверждает следствие.
Версии из России: российский Первый канал признал фейк об истребителе
В России курсировало много альтернативных версий трагедии. В ноябре 2014 года Первый канал показал "сенсационный" снимок истребителя в районе MH17. Но, по данным радаров, поблизости не было воздушных судов, способных сбить"Боинг". В интервью New Yorker в конце 2019 года глава Первого канала Константин Эрнст заявил, что на российском ТВ "совершили ошибку".
Путин не признал выводы следствия по MH17, Минобороны РФ винит Украину
Минобороны РФ настаивал на том, что никакие ЗРК "Бук" не пересекали границу с Украиной. Производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" ссылался на собственное расследование, согласно которому ракета была запущена из подконтрольной Киеву точки. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что признает выводы следствия только, если Россия получит полный доступ к расследованию.
Суд по делу о крушении MH17 проходил рядом с аэропортом Схипхол
Уголовный процесс по делу о крушении "Боинга" вела судебная коллегия окружного суда Гааги. В силу публичного интереса сами заседания проходили в Юридическом комплексе, который находится рядом с аэропортом Схипхол под Амстердамом.