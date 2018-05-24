Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в ЗРК "Бук". Установка была доставлена из РФ и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами самопровозглашенной "ДНР". Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.