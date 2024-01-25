Мосгорсуд приговорил Игоря Гиркина к 4 годам колонии

Бывшего "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР" Гиркина (Стрелкова) суд в РФ признал виновным в призывах к экстремистской деятельности из-за двух постов в Telegram. Процесс проходил в закрытом режиме.

Московский городской суд приговорил бывшего "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) к 4 годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму в интернете. Кроме того, ему запретили администрировать сайты и страницы в соцсетях, сообщает в четверг, 25 января, "Медиазона" из зала суда.

Ранее государственное обвинение запрашивало для Гиркина наказание в виде 4 лет 11 месяцев колонии общего режима.

Уголовное дело против Гиркина возбудили 18 июля 2023 года, через три дня его задержали в Москве. Он находится под стражей в СИЗО "Лефортово". Речь в уголовном деле шла о двух постах в соцсети Telegram, в которых в конце мая 2023 года говорилось о подготовке к сдаче аннексированного РФ Крыма и о том, что семьи мобилизованных солдат 105 и 107 десантных полков не получают положенные выплаты. Гиркина обвинили в призывах к экстремистской деятельности, процесс проходил в закрытом режиме.

Стрелков пытался выдвинуться кандидатом в президенты РФ

С начала полномасштабного российского вооруженного вторжения в Украину Игорь Гиркин регулярно комментировал ход войны и нередко критиковал действия руководства РФ.

В ноябре Гиркин объявил о своем намерении участвовать в выборах президента. 25 декабря в Москве прошло собрание инициативной группы по выдвижению его кандидатом в президенты РФ. Протоколы в его поддержку подписали без нотариуса, который должен заверять подписи, поскольку тот не приехал. Без заверения нотариусом инициативная группа не смогла подать документы в ЦИК.

Бывший офицер ФСБ и экс-командующий в "ДНР"

С апреля 2014 года бывший офицер ФСБ Стрелков (Гиркин) командовал вооруженными формированиями пророссийских сепаратистов на востоке Украины. С мая по август 2014 года он занимал пост "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР".

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах приговорил россиянина к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines, сбитым из российского ЗРК "Бук" в Донецкой области в 2014 году. В результате той катастрофы погибли 298 человек.

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