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Австралия обещает привлечь РФ к ответственности по делу MH17

Жан Рофе
17 июля 2024 г.

Глава МИД Австралии заявила, что ее страна стремится к "истине, справедливости и ответственности" за крушение малайзийского "Боинга", сбитого в 2014 году над Украиной.

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Части фюзеляжа лайнера "Малайзийских авиалиний", выполняявшего рейс MH17 (фото из архива)
Части фюзеляжа лайнера "Малайзийских авиалиний" (фото из архива)Фото: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Власти Австралии пообещали призвать Россию к ответу за сбитие пассажирского самолета авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом десять лет назад, в результате которого погибли почти 300 человек. Австралия "не остановится в стремлении привлечь Россию к ответственности", заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг, выступая в среду, 17 июля, перед родственниками погибших и высокопоставленными лицами на поминальной службе в парламенте Канберры.

"Я подтверждаю наше коллективное стремление к установлению истины, справедливости и ответственности за преступления, совершенные 17 июля 2014 года, - сказала Вонг. - Горе никогда полностью не покидает нас, но время и любовь могут уменьшить его тяжесть".

Расследование крушения Boeing 777 в Донбассе

Пассажирский лайнер Boeing 777 компании Malaysia Airlines ("Малайзийские авиалинии"), следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Украины в районе военных действий между вооруженными силами страны и пророссийскими сепаратистами. В результате погибли 298 человек, в том числе 38 граждан Австралии.

Эксперты международной Объединенной следственной группы (JIT) пришли к выводу, что лайнер сбила ракета серии 9М38, выпущенная ЗРК "Бук", который находился на территории, подконтрольной пророссийским силам. Следователи уверены, что "Бук" попал в Украину из 53-й бригады ПВО РФ, базировавшейся под Курском, и вскоре после трагедии был вывезен обратно через границу на территорию РФ.

Решение суда в Гааге по делу MH17

В ноябре 2022 года окружной суд Гааги признал двоих россиян - бывшего "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и генерал-майора Сергея Дубинского - и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в катастрофе, заочно приговорил их к пожизненному лишению свободы и обязал выплатить родственникам жертв в общей сложности 16 млн евро.

Россия назвала приговор Гаагского суда по делу MH17 политически мотивированным.

В феврале 2023 года представители JIT заявили, что российский президент Владимир Путин причастен к крушению MH17 и лично одобрил поставки ПВО на территорию Украины.

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