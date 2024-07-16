10 лет сбития MH17: ЕС призвал РФ признать ответственность

Жозеп Боррель в день 10-летия катастрофы рейса MH17 заявил, что никакая российская дезинформация не сможет отвлечь внимание от фактов, установленных судом по делу о сбитии лайнера.

В день 10-й годовщины сбития в небе над Донбассом самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" Европейский Союз вновь призвал Россию принять на себя ответственность за трагедию и в полной мере сотрудничать в деле отправления правосудия. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля , опубликованном во вторник, 16 июля.

Напомнив, что в ноябре 2022 года суд в Гааге приговорил трех человек - россиян Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, и гражданина Украины Леонида Харченко - к пожизненному заключению за их роль в крушении малайзийского Boeing 777, Боррель подчеркнул, что представленные в ходе разбирательства доказательства "совершенно ясно показывают, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", использованный для сбития рейса MH17, вне всякого сомнения, принадлежал вооруженным силам Российской Федерации".

"Никакая российская дезинформационная операция не сможет отвлечь внимание от этих основных фактов, установленных судом", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности.

Расследование по делу о крушении Boeing 777 над Украиной

Самолет компании Malaysia Airlines ("Малайзийские авиалинии"), следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Украины в районе военных действий между вооруженными силами страны и пророссийскими сепаратистами. В результате погибли 298 человек.

Эксперты созданной после трагедии международной Объединенной следственной группы (JIT) пришли к выводу, что лайнер сбила ракета серии 9М38, выпущенная ЗРК "Бук", который находился на территории, подконтрольной пророссийским силам. Следователи уверены, что "Бук" попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ, базировавшейся под Курском, и вскоре после трагедии был транспортирован обратно через границу на территорию РФ.

Решение суда в Гааге по делу MH17

В ноябре 2022 года окружной суд Гааги признал бывшего "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), генерал-майора Сергея Дубинского и Леонида Харченко виновными в катастрофе, заочно приговорил их к пожизненному лишению свободы и обязал выплатить родственникам жертв в общей сложности 16 млн евро.

Россия назвала приговор Гаагского суда по делу MH17 политически мотивированным.

В феврале 2023 года представители JIT заявили, что российский президент Владимир Путин причастен к крушению MH17 и лично одобрил поставки ПВО на территорию Украины.