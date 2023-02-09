"Путин не уйдет от наказания": СМИ ФРГ о следствии по MH17

Даже если выдвинуть обвинение против Путина по делу рейса MH17 пока нельзя, основа для привлечения его к ответственности в будущем заложена, уверены немецкие журналисты.

Президент России Владимир Путин причастен крушению "Боинга-777" "Малазийских авиалиний", выполнявшегорейс MH17 и сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года. Он лично одобрил поставки систем ПВО на территорию Украины. Эти выводы Объединенной следственной группы (JIT), представленные 8 февраля на пресс-конференции в Гааге, вызвали большой резонанс в немецкой прессе.

Даже учитывая, что собранных данных пока не достаточно, чтобы выдвинуть обвинения против президента РФ, в конечном счете избежать ответственности за это и другие преступления ему не удастся, уверены немецкие журналисты. Некоторые из них, однако, обращают внимание и на роль западных стран в развитии ситуации в Украине. DW собрала самые показательные комментарии на эту тему.

General-Anzeiger: "Тень на политике Германии по отношению к России"

"Результаты расследования выставляют и тогдашнее правительство Германии в невыгодном свете", - полагают авторы комментария о новых выводах JIT по делу о крушении рейса MH17 в газете General-Anzeiger .

Как говорят расследователи, с юридической точки зрения новых выводов JIT не достаточно для проведения доследования или даже выдвижения новых обвинений, напоминают журналисты: "Учитывая, что Путин как президент имеет неприкосновенность".

Международные расследователи досконально изучили обломки лайнера "Малазийских авиалиний" Фото: Peter Dejong/AP/picture alliance

Однако, по мнению авторов комментария, новость, что "важный след в деле о сбитом в 2014 году над Украино (RU): "Путин не уйдет ... й пассажирском самолете, выполнявшем рейс MH17, ведет прямо к российскому президенту Владимиру Путину", "имеет не только юридическое, но и огромное политическое измерение". "Если существуют записи телефонных переговоров (подтверждающих связь Путина с поставкой систем ПВО в Донбасс. - Ред.), все указывает на то, что западные спецслужбы знали об этих записях, - аргументируют журналисты. - И что правительства в Берлине и Париже, в Лондоне и Вашингтоне были проинформированы".

В этой связи авторы комментария критично отзываются о результатах усилий европейских лидеров, направленных на урегулирование российско-украинского конфликта в тот период: "Самолет был сбит спустя несколько месяцев после незаконной аннексии Крыма Путиным в марте 2014 года. Президент США Барак Обама предоставил европейцам карт-бланш, чтобы разрешить кризис с Россией. Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) и французский президент Франсуа Олланд занялись этим вопросом. Результатом же стали "полусырые" Минские соглашения, которые фактически украли у Украины возможность восстановить свою территориальную целостность. Более того: при помощи проекта "Северный поток - 2" тогдашнее федеральное правительство Германии подчеркнуло свое твердое желание держаться за партнерство с Путиным".

"Если все это произошло со знанием, что кремлевский руководитель лично отправил в Донбасс инструмент убийства, которым был сбит рейс MH17, это снова бросает темную тень на политику Германии в отношении России в те годы", - резюмируют журналисты.

Südwest Presse: "Ледяной расчет Москвы"

Журналист издания Südwest Presse Штефан Кегель (Stefan Kegel) также указывает на прямую ответственность руководства в Кремле за гибель почти 300 невинных людей в результате катастрофы с рейсом MH17. Комментируя выводы JIT о том, что "именно Путин был тем, кто обеспечил мятежников (в Донбассе. - Ред.) российской зенитно-ракетной системой", он подчеркивает: "Именно из нее девять лет назад в небе над Восточной Украиной был сбит лайнер, выполнявший рейс MH17, когда погибли 298 человек. Так что эти погибшие почти десятилетие назад люди на совести Кремля. Ведь тот, кто помогает получить такую систему ПВО, рассчитывает и на то, что ею воспользуются".

"Кропотливая работа расследователей, таким образом, добавляет еще один кусочек пазла в общую картину вероломного планирования войны Москвой, - продолжает журналист. - Уже тогда она (Москва. - Ред.) хотела расширить завоеванные территории - и теперь она делает это на протяжении уже года, сея опустошение в части Украины".

"Даже если сам Путин пока не окажется перед судом, почва для его справедливого наказания уже подготовлена", - уверен Штефан Кегель.

Allgemeine Zeitung: "Вина Путина"

Аналогичного мнения придерживается обозреватель газеты Allgemeine Zeitung Андреас Хертель (Andreas Härtel). "Доказательств для вынесения приговора начальнику Кремля из-за сбитого в 2014 году самолета не достаточно. Но от ответственности за зверства в Украине он не уйдет", - пишет он.

"Для выдвижения обвинения юристам мало курсирующих цитат, свидетельствующих, что решения по поставкам вооружений сепаратистам принимал лишь один человек (то есть Путин), - отмечает он. - Это может оказать сокрушительное воздействие на семьи жертв катастрофы MH17 и быть ужасным с точки зрения любых моральных соображений. Однако для политической оценки это не имеет решающего значения. С одной стороны, что касается Запада, то в 2014 году, после того как ракета "Бук" разорвала на части самолет, он все еще закрывал глаза на готовность Кремля к насилию. Но главное, что касается Путина: даже если сейчас юридически ему удастся избежать ответственности, он был и остается безжалостным поджигателем войны".

"Конечно, еще многое должно произойти, чтобы в итоге он понес наказание. Но зверства в Буче, ракетные обстрелы украинской инфраструктуры по всей стране, похищения, изнасилования, пытки и убийства - его вина. И от нее от не скроется", - подчеркивается в комментарии.

Idowa: "Путин уже давно - государственный террорист"

С этой позицией солидарен обозреватель газеты "Isar Donau Wald" (Idowa) Маркус Зауэр (Marcus Sauer). "Нет, президент России Владимир Путин не нажимал на кнопку, и доказательств, что он четко дал добро на то, чтобы сбить пассажирский самолет, выполнявший рейс MH17 17 июля 2014 года, или даже приказал это осуществить, нет. И все равно: новые данные международных расследователей - это еще одно доказательство вины Владимира Путина", - считает он. Заголовок, под которым был опубликован его комментарий, звучит так: "Путин уже давно превратился в государственного террориста".

Смотрите также: