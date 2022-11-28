После заморозки цен в Беларуси пустеют прилавки магазинов

О том, что происходит на потребительском рынке Беларуси и как повлияли на ассортимент и доступность товаров действия властей по жесткому контролю за ценами в стране - DW.

В последние дни жители Беларуси все чаще стали жаловаться и на резкое сокращение ассортимента товаров в магазинах, и на качество продуктов. Однако чиновники называют такие жалобы "информационной войной" и обещают принимать самые жесткие меры к торговым сетям, если прилавки будут пустыми.

В белорусских магазинах - проблемы с ассортиментом

Наталья работает в магазине в небольшом райцентре в Брестской области и признается, что теперь в торговых точках редко можно найти разнообразный товар, приходится довольствоваться тем, что поставляют: "Молочные продукты у нас хорошо если есть от двух-трех производителей, а бывает, что свежего завоза надо ждать неделю".

Молочные продукты в Бресткой области есть сейчас от двух-трех производителей, говорят в магазинах Фото: Ales Petrowitsch/DW

По ее словам, выбор был невелик и до введенного властями запрета повышать цены, теперь же ситуация усугубилась еще больше: "Никто до сих пор не понимает, как сейчас решать вопросы с ценообразованием. Производители пытаются обойти запреты: выдумывают товару новое название или уменьшают вес упаковки. К примеру, теперь редко можно встретить, чтобы молоко или раститительное масло продавалось в литровых бутылках, а крупы фасуются в упаковку уже не по 800 граммов, а 650 - за ту же цену".

На дефицит некоторых продуктов вынуждены реагировать даже журналисты государственных СМИ. Так, на одном из телеканалов показали сюжет о том, что с прилавков магазинов в Бресте пропала индейка, которую врачи рекомендуют для диетического питания в случае тяжелых заболеваний. Как выяснилось, после запрета разделывать мясо птицы непосредственно в магазинах поставки в торговую сеть прекратились, и купить этот продукт теперь можно только на рынке, где спрос за последние недели вырос в разы.

Власти говорят о фейках и угрожают торговым сетям

Однако белорусские чиновники уверяют, что никакого дефицита продуктов в стране нет, о чем якобы свидетельствует продолжающийся мониторинг торговых объектов. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики, верхней палаты белорусского парламента, убеждена, что о ситуации на потребительском рынке в интернете сейчас публикуется много фейков, которые не подтверждены никакими фактами. "Идет информационная война, недобросовестные люди просто хотят вбросить идею раскола в общество для того, чтобы это явилось еще одним триггером и вызвало беспокойство у наших граждан", - заявила Кочанова.

Впрочем, судя по тому, что карательные меры в отношении представителей торговли за нарушения, связанные с ценами и ассортиментом, не прекращаются, говорить только лишь о фейках вряд ли приходится. В конце прошлой недели в Комитете госконтроля (КГК) Беларуси объявили, что по итогам проверок в стране закрыты еще несколько магазинов, а глава этого ведомства Василий Герасимов пригрозил санкциями владельцам торговых сетей.

"Не дай бог, в каком-то магазине что-то пропадет. Поверьте, будем принимать самые жесткие меры. Мы собрали все сведения, кто сократил поставки, и с ними разберемся", - с такими словами Герасимов обратился 24 ноября к участникам заседания в Брестском облисполкоме.

Что случилось с белорусским хлебом?

Любопытно, что в белорусских регионах и в Минске теперь жалуются не только на скудный выбор товаров - появились нарекания и по поводу качества продуктов, в частности, хлеба. Минская пенсионерка Екатерина удивлена, что на фоне сообщений о рекордном урожае зерна в Беларуси купить некоторые сорта хлеба становится проблемой.

Несмотря на рекордный урожай зерна в Беларуси, купить некоторые сорта хлеба становится проблемой Фото: picture-alliance/chromeorange/N. J. Suelzner

"В шаговой доступности от моего дома находятся три магазина, но с хлебом - беда. Темных сортов нет вообще, а если попадается иногда любимый "Бородинский", то он как кисель клеится и имеет непонятные вкрапления, будто старую муку подмешали к новой выпечке", - посетовала Екатерина. И обратила внимание на то, что хлеб быстро плесневеет, а потому хранить его приходится в холодильнике.

Свой историей, связанной с покупкой хлеба, поделилась молодая женщина из города Кобрина Анастасия: "Хлеба в магазинах достаточно, но он в последнее время совсем плохой, уже на второй день появляется плесень, и чтобы не выбрасывать - отвозим родителям в деревню кормить живность. Хотя раньше остатки хлеба сушили на гренки".

Юрист Сергей - родом из белорусского Бреста, но сейчас живет в Польше и тоже отмечает контраст с выпечкой хлеба в двух соседних странах. "Хотя хлеб я почти не ем, но если приходилось покупать, то есть с чем сравнивать. В Польше он не только вкусный, но и не плесневеет, а в Беларуси с этим приходилось сталкиваться почти всегда. Предполагаю, что это связано с качеством зерна, потому что в моем детстве хлеб мог засохнуть, но не заплесневеть", - добавил собседник DW.

Из магазинов исчезают стиральные порошки и косметика

Белорусы стали замечать, что, помимо продуктов питания, в магазинах заметно сократился выбор косметических товаров и средств бытовой химии. Если импортировать продукцию зарубежных производителей торговым белорусским компаниям стало тяжело из-за жесткого регулирования цен, то отсутствие в продаже товаров, произведенных в самой Беларуси, многих неприятно удивляет.

Импортная косметика исчезает с прилавков белорусских магазинов Фото: Ales Petrowitsch/DW

"Выбор стал очень скромным - не найти привычных красок для волос, совсем мало дезодорантов, - жалуется Анастасия. - Приходится просить тех, у кого получается ездить в Польшу, чтобы привезли нужный товар". А жительница Бреста Светлана сетует, что в начале ноября ей пришлось перейти на использование товаров бытовой химии белорусского производства, потому что других уже нет: "Но теперь и они пропадают и не всегда могут быть в наличии".

Сотрудница одной из белорусских торговых сетей, специализирующихся на продаже товаров бытовой химии, на условиях анонимности рассказала, что торговать импортными брендами стало сложно из-за логистики и ухода крупных мировых компаний из России, где они имели свои производственные площадки. "Что касается белорусской косметики, то здесь вопрос упирается в ценообразование, - поясняет представительница торговли. - Нас уверяют, что производить меньше не стали, но приходится перезаключать договоры и согласовывать условия поставок. Понятно, что покупателей раздражают пустые полки, но происходит это не по нашей вине".

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