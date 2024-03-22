Еврокомиссия предлагает ввести тарифы на российское зерно

Эти тарифы не позволят России ввозить на рынок ЕС "краденое украинское зерно", следует из документа. Согласно предложениям ЕК, тарифы должны вырасти до 95 евро за тонну или 50 процентов от стоимости импорта.

Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести тарифы на импорт зерна и масличных культур, таких как рапс и семена подсолнечника из России и Беларуси. Об этом говорится в опубликованном на официальном ресурсе ЕК пятницу, 22 марта, документе в виде сессии вопросов и ответов . Этому предложению предстоит еще получить одобрение странами-членами ЕС.

По словам комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровкиса, тарифы позволят ограничить ввоз Россей на рынок ЕС "краденого украинского зерна". Согласно предложениям, тарифы должны вырасти до 95 евро за тонну или 50 процентов от стоимости импорта. До сих пор большинство зерновых и масличных культур налогами или не облагались, или были "очень низкими", уточняет агентство AFP. Кроме того, Россия и Беларусь больше не будут иметь доступа ни к одной из квот ЕС на зерно, которые предусматривают более выгодный тарифный режим для некоторых продуктов, отмечают в публикации.

Увеличение тарифов коснется и Беларуси из-за ее "прочных политических и экономических связей с Россией", вторгшейся в Украину военным путем, заявил Домбровскис. "Если Беларусь не будет включена в предлагаемые повышенные тарифы, нацеленные на Россию, это может привести к тому, что Россия будет использовать Беларусь для обхода тарифов ЕС и направления своих товаров на рынок ЕС", - уточнил он.

ЕК: "Это не санкции"

В Еврокомиссии полагают, что предлагаемые меры приведут к сокращению импорта зерна ЕС из России и Беларуси почти на 5 миллионов тонн в год. Отмечается, что это не санкции, и повышенные тарифы будут по-прежнему позволять осуществлять транзит через страны Евросоюза, перевозку на судах ЕС, хранение на таможенных складах, предоставление услуг по страхованию и свободную куплю-продажу. Ожидается, что дефицит будет частично восполнен импортом из третьих стран, которые традиционно снабжают рынок ЕС, таких как США, Бразилия,Украина, Сербия или Аргентина.

При этом поставки российского зерна в третьи страны, например, в Африку, затронуты не будут, уточняют в ответах публикации. "Мы позаботились о том, чтобы сохранить глобальную продовольственную безопасность", - пояснил Домбровскис. По данным ЕК, в 2023 году РФ импортировала в страны Евросоюза 4,2 млн тонн зерна и нефтепродуктов на сумму 1,3 млрд евро.

Россию обвиняют в "дестабилизации" рынка ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) уже объявила о введении тарифов на фоне встречи глав государств и правительств ЕС накануне. Она обвинила Россию в "дестабилизации" рынка ЕС для соответствующих товаров. "Это не позволит российскому зерну дестабилизировать рынок ЕС в отношении этих продуктов, помешает России использовать доходы от экспорта этих товаров в Евросоюз и гарантирует, что незаконный российский экспорт украденного украинского зерна не коснется рынка ЕС", - заявила фон дер Ляйен.

Российское зерно становится политической проблемой, указал перед заседанием Евросовета президент Литвы Гитанас Науседа. "Наши фермеры недовольны тем, что российское зерно поступает на европейский рынок. Если мои сведения верны, то Россия занимает третье место среди главных поставщиков сельскохозяйственной продукции на европейский рынок", - сообщил он.

Эту тему затронул и президент Украины Владимир Зеленский, подключившийся к саммиту по видеосвязи. "Когда украинское зерно выбрасывают на дороги и железнодорожные пути, в Европу по-прежнему везут российские продукты и товары из контролируемой Путиным Беларуси. Это несправедливо", - сказал Зеленский.

Смотрите также: