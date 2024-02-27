Поддержит ли Берлин карабахских армян в МУС?

В Армении от визита депутатов германского бундестага ждали слов о применении санкций против Азербайджана. Вместо этого парламентарии выступили с призывом к миру.

В Ереване во вторник, 27 февраля, состоялась пресс-конференция, подводящая итоги визита делегации из ФРГ под руководством председателя комиссии по правовым вопросам германского бундестага Элизабет Винкельмайер-Беккер (Elisabeth Winkelmeier-Becker). Основными темами общения с журналистами стали поддержка Германией мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, а также расследование военных преступлений, совершенных в период и после второй карабахской войны 2020 года.

Визит делегации бундестага, включающей представителей различных фракций, начался накануне и является частью регионального турне немецких парламентариев. В Армении они встретились с членами армянского правительства, в том числе премьер-министром Николом Пашиняном, а также с представителями оппозиции и гражданского общества. После Армении делегация направится в Грузию, а затем в Азербайджан.

Элизабет Винкельмайер-Беккер Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Миру - да, санкциям - (пока) нет

В ходе пресс-конференции глава делегации пыталась предельно деликатно отвечать на вопросы армянских журналистов о том, не пришло ли время применить санкции против Азербайджана, которого Армения обвиняет "в совершении этнической чистки в Нагорном Карабахе" в сентябре 2023 года. Тогда армянское население непризнанной Нагорно-Карабахской республики, опасаясь последствий развязанных вооруженными силами Азербайджана 19-20 сентября боевых действий, массово покинуло регион и перебралось в Армению. Итогом конфликта стало расформирование Нагорно-Карабахской республики и полный контроль Азербайджана над регионом.

Хотя опровергать эти факты Винкельмайер-Беккер не стала, однако она предпочла остановиться на важности содействия процессу по установлению мира между Арменией и Азербайджаном. "На этом этапе мирного процесса мы должны быть в состоянии выступить в качестве честного партнера, стороны, поддерживающей этот процесс, и иметь возможность внести свой вклад в продвижении мирного процесса", - пояснила политик, на встрече с которой днем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян "подчеркнул вклад канцлера Олафа Шольца в мирный процесс между Арменией и Азербайджаном".

Ереван и Баку перед переговорами в Берлине

При посредничестве канцлера Германии Шольца премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились 17 февраля на полях Мюнхенской конференции безопасности. Затем стало известно, что согласно договоренности, достигнутой в ходе трехсторонней встречи в Мюнхене, 28-29 февраля в Берлине пройдет встреча делегаций министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Многие восприняли эти договоренности как положительный сигнал в контексте мирного урегулирования, так как переговоры между лидерами Армении и Азербайджана на западных площадках были прерваны с июля прошлого года.

"Мы готовы поддержать мирный процесс. Мы готовы предложить обеим сторонам возможность создать вместе с нами платформу, которая сможет позволить нам продвигать мирный процесс", - сказала на пресс-конференции в Ереване Винкельмайер-Беккер, добавив, что официальный Берлин продолжает предлагать обеим сторонам платформу в Германии для достижения прочного мира.

Поддержит ли Германия Армению в МУС?

Со слов главы делегации немецких парламентариев стало понятно, что Армении вряд ли стоит рассчитывать на поддержку Германии при обращении в Международный уголовный суд (МУС) по вопросу насильственной депортации армян из Нагорного Карабаха, по примеру того, как это сделал Берлин в случае войны в Украине.

Именно так на пресс-конференции в Ереване поставили вопрос армянские журналисты, на что Элизабет Винкельмайер-Беккер сначала отметила, что тема касается внешней политики. Но все же, проводя сравнение между украинскими и карабахскими беженцами, она отметила, что в случае Украины ситуация "несколько иная".

Она пояснила, что Германия поддерживает украинцев в уточнении доказательной базы и участии в возможных судебных процессах, однако признала, что с Украиной у Германии более тесные контакты. "Украинцы в большинстве своем находятся в Германии в качестве беженцев… С другой стороны, с точки зрения международного права Нагорный Карабах находится на территории Азербайджана и не сопоставим с агрессивной войной, развязанной Россией против суверенной территории Украины", - резюмировала депутат бундестага.

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